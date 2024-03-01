Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в компьютерном клубе

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 07:10 Фото: pixabay
В Нуринском районе по ул. 201 в компьютерном клубе произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений посетители клуба самостоятельно вышли на улицу, сообщает Zakon.kz.

В 04:24 пожар был локализован и ликвидирован в 06:15. Площадь пожара – 150 кв. м. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности.

Огнеборцы Жамбылской области потушили сегодня загоревшийся пассажирский автобус.

Читайте также

пожар в Жамбылской области
В Жамбылской области загорелся пассажирский автобус
пропавшая найдена мертвой
Пожилая женщина потерялась и погибла в Костанае
убийство птицы в Алматы
Краснокнижную цаплю застрелили в Алматы
Алия Абди
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Казахстанские банки выступили с важным объявлением из-за смены часового пояса
Казахстанские банки выступили с важным обращением из-за смены часового пояса
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Массовый сбой произошел у смартфонов Xiaomi и Redmi
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: