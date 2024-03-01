Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в компьютерном клубе

Фото: pixabay

В Нуринском районе по ул. 201 в компьютерном клубе произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений посетители клуба самостоятельно вышли на улицу, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: