Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в компьютерном клубе
Фото: pixabay
В Нуринском районе по ул. 201 в компьютерном клубе произошел пожар. До прибытия пожарных подразделений посетители клуба самостоятельно вышли на улицу, сообщает Zakon.kz.
В 04:24 пожар был локализован и ликвидирован в 06:15. Площадь пожара – 150 кв. м. В тушении пожара были задействованы 24 человека личного состава и 5 единиц техники ДЧС.
Департамент по чрезвычайным ситуациям убедительно просит соблюдать правила пожарной безопасности.
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