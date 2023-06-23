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"ПСЖ" согласился отпустить Мбаппе в "Реал" за 250 млн евро

Футбол Переход Реал Фото: Instagram/k.mbappe
Французский форвард Килиан Мбаппе собирается вскоре надеть форму испанского "Реала". Королевский клуб договорился о трансфере 24-летнего нападающего за солидную сумму в размере 250 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Как информирует PSG Community, владелец французского клуба Тамим бин Хамад Аль Тани после переговоров с руководителем мадридского "Реала" Флорентино Пересом дал свое согласие на продажу Мбаппе. Общая сумма трансфера будет составлять 250 млн евро, из которых 200 млн будут отправлены сразу на счет "парижан", а еще 50 – в виде бонусов.

Футбол Переход Реал

Фото: Instagram/k.mbappe

Теперь осталось ждать официальных сообщений от "Реала" о переходе игрока сборной Франции. Ранее Мбаппе предупредил "ПСЖ", что не собирается продлевать контракт до 2025 года.

В прошедшем сезоне французского чемпионата Мбаппе провел 34 игры, где забил 29 голов и отдал 5 результативных передач. А на ЧМ-2022 по футболу в Катаре стал лучшим бомбардиром с 8 голами, а его команда завоевала серебряные медали мундиаля.

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Реал Мадрид ПСЖ Мбаппе Килиан
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