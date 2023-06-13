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"ПСЖ" выставил Мбаппе на продажу

Футбол Продажа Игрока Фото: Instagram/k.mbappe
Французский "Пари Сен-Жермен" собирается продавать своего нападающего Килиана Мбаппе. Причина внезапной продажи связано с тем, что игрок отказался от продления контракта с парижанами, и известил об этом сначала журналистов, сообщает Zakon.kz.

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Как передает журналист Джейсон Берт, 24-летний французский нападающий уже в ближайшее время может поменять клуб, так как выставлен на продажу. Что самое интересное, "ПСЖ" пошел на такой резкий шаг после того, как узнал не от самого футболиста, а от представителей СМИ. 

По контракту Мбаппе может отыграть еще один сезон у "парижан", но сам игрок особо не желает оставаться. Килиан играет за "ПСЖ" уже 6 сезон, перебравшись туда из ФК "Монако". Недавно он стал чемпионом Франции, и четвертый раз подряд признан лучшим игроком первенства. 

В прошедшем розыгрыше Лиги 1 форвард сыграл 34 игры, забив 29 голов и отдал 5 голевых передач. 

Футбол Продажа Игрока

Фото: Instagram/k.mbappe

По информации некоторых источников, главным покупателем Мбаппе является мадридский "Реал", который подготовился приобрести француза, тем более после продажи Карима Бензема. Как полагают, президент "галактикос" Флорентино Перес держит в кармане 400 млн евро на лучшего бомбардира последнего мундиаля в Катаре. 

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Реал Мадрид Карим Бензема ПСЖ Мбаппе Килиан
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