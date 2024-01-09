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"Реал" поставил условия для перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ

Футбол Переход Реал Фото: Instagram/k.mbappe
Накануне появились неожиданные новости о возможном трансфере французского форварда клуба ПСЖ Килиана Мбаппе в испанский "Реал", сообщает Zakon.kz.

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В последнее время не утихают страсти вокруг вопроса, куда же перейдет нынешним летом ведущий форвард "парижан" Мбаппе, у которого заканчивается контракт. По мнению большинства главной и окончательной остановкой Килиана считают королевский клуб из Мадрида.

Об этом обе стороны договариваются последние два года, вступая в разные споры и несогласия. Некоторые СМИ пишут, что "Галактикос" установил месячный лимит времени французу, чтобы он окончательно принял решение о своем будущем. 

Футбол Переход Реал

Фото: Instagram/k.mbappe

Однако все эти предположения и догадки опровергло издание COPE, по сведениям которого "сливочные" не ставили французскому форварду никаких временных ограничений по поводу своего будущего выбора. 

Вдобавок, источник утверждает, что мадридский суперклуб в последнее время не предпринимал никаких попыток заключить с Мбаппе какого-либо соглашения. Тот план, который был два года назад, когда "Реал" сильно хотел заполучить француза, сейчас вообще не актуален. Тем более ныне команда Карло Анчелотти имеет в своем активе топовых нападающих в лице Беллингема, Винисиуса и Родриго, плюс ждет молодого таланта из Бразилии – Эндрика. 

Источник также добавил, что если Мбаппе желает перейти в королевский клуб, то он сам лично должен заявить об этом. И при этом в "Реале" француз не сможет получать ту зарплату, которую форвард зарабатывает в ПСЖ. 

Стоимость Килиана Мбаппе на трансферном рынке оценивают в 180 млн евро. 

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