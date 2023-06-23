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Жителей Мангистауской области призвали не бояться взрывов

Военные взрывают опасные боеприпасы в Мангистауской области Фото: pixabay.com
Жители Мангистауской области до конца июня могут периодически слышать громкие взрывы. Начальник Актауского гарнизона пояснил, что в регионе уничтожают неиспользуемые боеприпасы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила Lada.kz 22 июня, на учебном полигоне "Оймаша" в Мангистауской области с 19 по 30 июня проводят плановое уничтожение опасных боеприпасов. Неиспользуемые снаряды взрывают на полигонах вдали от населенных пунктов.

Автомобилист, проезжавший неподалеку от села Курык, услышал взрыв и сфотографировал поднявшийся столб дыма. Военные прокомментировали инцидент, заверив, что безопасности местных жителей ничего не угрожает.

"Жителей Мунайлинского района Мангистауской области предупреждаем, что во время утилизации будут слышны хлопки, однако они не представляют опасности для местного населения. Приняты все необходимые меры безопасности при проведении этапов утилизации", – сообщил майор Нурбол Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.

Казахстанские военные регулярно проводят контролируемые взрывы опасных боеприпасов. Например, в июне 2022 года в безлюдной местности на территории Жамбылской области взрывали фрагменты снарядов, оставшиеся после чрезвычайного происшествия в войсковой части.

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