В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности

Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в профессиональный стандарт "Содействие занятости (центр занятости)", сообщает Zakon.kz.

Как поясняется в документе, с 1 июля 2023 года в Казахстане вступает в силу Социальной кодекс РК, согласно которому в областных центрах и городах будут созданы Центры трудовой мобильности с филиалами в виде Карьерных центров. При этом нынешние Центры занятости населения будут ликвидированы.

Профессиональный стандарт "Содействие занятости" предназначен для определения требований к уровню квалификации и компетентности, к содержанию, качеству и условиям труда и применяется на услуги, оказываемые государственными юридическими лицами.

В частности, в него добавлены новые понятия:

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании;

– основной род занятий трудовой деятельности человека, требующий определенных знаний, умений и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых соответствующими документами об образовании; профессиональное обучение – обучение, включающее в себя профессиональную подготовку, переподготовку в целях получения новых специальностей (профессий), навыков и повышение квалификации в рамках мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК;

– обучение, включающее в себя профессиональную подготовку, переподготовку в целях получения новых специальностей (профессий), навыков и повышение квалификации в рамках мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК; карьерный центр – филиал центра трудовой мобильности, осуществляющий выполнение его функций в районах, городах областного и республиканского значения, столице.

Директором центра мобильности может быть специалист с высшим или послевузовским образованием (социальное, экономическое, юридическое) и имеющий стаж работы в системе социальной защиты или занятости населения не менее 3 лет или на руководящих должностях в сферах деятельности не менее 2 лет.

В Стандарт также добавлены умения и навыки директора центра:

1. Руководить деятельностью центра и несение ответственности за результаты его работы.

2. Организовывать и обеспечивать разработки перспективных и текущих планов развития центра.

3. Осуществлять организационное и методическое руководство центром.

4. Проводить деловые переговоры и использовать приемы публичных выступлений, устанавливать деловые отношения с социальными партнерами с целью организации информирования населения об услугах центра.

5. Организация работы по внедрению автоматизированных информационных систем в сфере занятости населения.

6. Осуществлять прием физических и юридических лиц.

7. Использовать новейшую технику и технологии, прогрессивные формы управления и организации труда.

8. Решать вопросы по созданию безопасных и здоровых условий труда для специалистов центра, соблюдению благоприятной психологической атмосферы в коллективе.

9. Проводить работы по укреплению трудовой и производственной дисциплины.

10. Контролировать качество оказываемых услуг.

11. Руководить финансово-хозяйственной деятельностью центра.

Также документ устанавливает, какими знаниями и организационными способностями должен обладать руководитель центра трудовой мобильности.

Как считают в Минтруда, новые центры занятости будут соответствовать современным потребностям рынка труда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 июля.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения разработало Правила проведения социальной профессиональной ориентации. Правила определяют порядок проведения социальной профессиональной ориентации для лиц, ищущих работу, безработных, кандасов, а также студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ, которая возложена на Карьерный центр.