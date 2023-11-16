Профстандарт "Содействие занятости" появится в Казахстане
Профессиональный стандарт устанавливает общие требования к знаниям, умениям, навыкам, уровням квалификаций к профессиям (занятиям) в области профессиональной деятельности "Содействие занятости".
Область применения стандарта включает следующие виды деятельности:
- ведение списка вакансий;
- содействие работодателям в подборе необходимых работников и предоставление других услуг в сфере занятости;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы;
- проведение профориентационных собеседований (профориентации) с соискателями;
- организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
- организация временного трудоустройства граждан и профессионального обучения;
- предоставление заинтересованным сторонам информации о рынке труда и его тенденциях.
Основная цель трудовой деятельности:
- обеспечение равных возможностей гражданам в реализации права на труд и выбор занятости;
- содействие занятости путем реализации активных мер;
- реализация мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан на рынке труда.
Профессиональный стандарт содержит карточки профессий, которым соответствуют уровни квалификации по отраслевой рамке квалификаций, где расписаны трудовые функции и умения, требования к личным компетенциям и т.д.
В Минтруда пояснили, что проект разработан с целью выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности работника для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.
Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год.