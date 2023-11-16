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Профстандарт "Содействие занятости" появится в Казахстане

В Казахстане разработали профстандарт "Содействие занятости" Фото: primerminister.kz
Министерство труда и социальной защиты разработало профессиональный стандарт "Содействие занятости", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт устанавливает общие требования к знаниям, умениям, навыкам, уровням квалификаций к профессиям (занятиям) в области профессиональной деятельности "Содействие занятости".

Область применения стандарта включает следующие виды деятельности:

  • ведение списка вакансий;
  • содействие работодателям в подборе необходимых работников и предоставление других услуг в сфере занятости;
  • содействие гражданам в поиске подходящей работы;
  • проведение профориентационных собеседований (профориентации) с соискателями;
  • организация социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
  • организация временного трудоустройства граждан и профессионального обучения;
  • предоставление заинтересованным сторонам информации о рынке труда и его тенденциях.

Основная цель трудовой деятельности:

  • обеспечение равных возможностей гражданам в реализации права на труд и выбор занятости;
  • содействие занятости путем реализации активных мер;
  • реализация мер, направленных на обеспечение социальной защиты граждан на рынке труда.

Профессиональный стандарт содержит карточки профессий, которым соответствуют уровни квалификации по отраслевой рамке квалификаций, где расписаны трудовые функции и умения, требования к личным компетенциям и т.д.

В Минтруда пояснили, что проект разработан с целью выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности работника для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год.

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Лариса Черненко
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