В Казахстане изымут 480 экземпляров редких и исчезающих видов беспозвоночных животных

Комитет лесного хозяйства и животного мира подготовил постановление правительства "О разрешении на сбор 480 экземпляров от 96 редких и исчезающих видов беспозвоночных животных", сообщает Zakon.kz.

"Разрешить РГП "Институт зоологии" КН МНВО РК сбор 480 экземпляров от 96 редких и исчезающих видов беспозвоночных животных с изъятием из природы для проведения криобиологических, молекулярно-генетических и морфологических исследований с целью изучения генетического, таксономического разнобразия и сохранения редких и исчезающих видов беспозвоночных животных для исследований", - говорится в документе.

Как отмечается, сбор проводится в рамках целевой государственной программы "Разработка Красной книги животных Казахстана и электронной базы данных по редким и исчезающим животным" на 2023-2024 годы.

В связи с чем администрациям особо охраняемых природных территорий предписано оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА до 10 июля.

По данным Минэкологии, на территории республики обитает 835 видов позвоночных животных, в том числе - млекопитающие - 178 видов, птицы - 489 (396 из них гнездятся в Казахстане, прочие прилетают только на зимовку или улетают весной и осенью), рептилии - 49, амфибии - 12, рыбы - 104 и круглоротые - 3.

Предполагается, что на территории Казахстана обитает порядка 100 тысяч видов беспозвоночных, в том числе не менее 50 тысяч видов насекомых.

В Красную книгу Казахстана занесено:

128 видов и подвидов позвоночных животных, в том числе рыб - 18, земноводных - 3, пресмыкающихся – 10, птиц - 57, млекопитающих – 40;

96 видов беспозвоночных животных, в том числе: кольчатых червей – 2, моллюсков – 6, ракообразных – 1, паукообразных – 2, насекомых – 85.

Объектами охоты являются 34 вида млекопитающих и 59 видов птиц.