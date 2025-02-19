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Право

Тюленей и редкие виды рыб изымут ученые из природы для их спасения

Тюленей и редкие виды рыб изымут ученые из природы для их спасения, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 14:50 Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства подготовило постановление правительства "Об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований и воспроизводственных целей", сообщает Zakon.kz.

Документ разрешает изъятие:

  • 56 особей каспийских тюленей для научных исследований в целях мечения с последующим выпуском в природную среду обитания в период с 15 марта по 31 декабря 2025 года на островах Дурнева, Тюленьи, Кендирли и Ремонтные шалыги (Актоты) Мангистауской и Атырауской областей;
  • аральского шипа в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада и их последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 500 килограмм из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области;
  • аральского усача в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 31 декабря 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области;
  • нельмы в научных целях для формирования ремонтно-маточного стада с целью последующего искусственного воспроизводства в период с 1 марта по 30 ноября 2025 года в объеме 300 килограмм из реки Ертис в пределах Абайской и Павлодарской области;
  • каспийского лосося для разведения в специально созданных условиях в воспроизводственных целях в период с 1 июля по 31 декабря 2025 года в объеме 26 килограмм из акватории казахстанского сектора Каспийского моря в пределах Мангистауской области.

Ставки платы за изъятие одного килограмма аральского шипа установлены в размере 0,064 МРП (251,6 тенге в 2025 году), одного килограмма аральского усача в размере 0,013 МРП (51,1 тенге) и одного килограмма нельмы и каспийского лосося в размере 0,017 МРП (66,8 тенге).

Как пояснили в МСХ, закон "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" предусматривает, что изъятие редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, их частей или дериватов допускается в исключительных случаях по решению правительства РК для:

  • разведения в специально созданных условиях в научных, воспроизводственных, коммерческих целях, а также для последующего выпуска в среду обитания;
  • развития национальных видов охоты;
  • научных исследований;
  • селекции.

В связи с чем планируется:

  1. Изъятие ограниченного количества каспийских тюленей для научных исследований с целью мечения и кольцевания с последующим их выпуском в природную среду.
  2. Отлов ограниченного количества разновозрастных особей редких видов рыб с целью их дальнейшего выращивания в искусственных условиях и формирования ремонтно-маточных стад, а затем выпуска части полученной молоди в нативные водоемы является предпочтительной мерой по сохранению редких и исчезающих видов.

"Для эффективного воплощения этих намерений необходимо изъятие ограниченного количества аральского шипа, аральского учаса, нельмы и каспийского лосося с целью сохранения биоразнообразия и восстановления запасов краснокнижных видов, для формирования ремонтно-маточных стад с целью последующего искусственного воспроизводства", - говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установили новые лимиты на охоту на животных и птиц.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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