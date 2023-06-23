Журналиста Думана Мухаметкарима арестовали на два месяца по делу о финансировании экстремизма

Думан Мухаметкарим проходит подозреваемым по делу о финансировании экстремизма. Вечером 22 июня суд отправил его под арест на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Илийский районный суд Алматинской области 22 июня арестовал журналиста Думана Мухаметкарима на два месяца по делу о финансировании экстремизма.

"Принимая во внимание мнение прокурора, поддержавшего ходатайство следователя, суд санкционировал меру пресечения в отношении подозреваемого в виде содержания под стражей на два месяца. Постановление не вступило в законную силу", – говорится в сообщении Илийского районного суда.

После судебного заседания журналиста Думана Мухаметкарима этапировали в СИЗО Талдыкоргана.

Думан Мухаметкарим проходит подозреваемым по уголовному делу по ст. 258 УК РК "Финансирование террористической или экстремисткой деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму" и ст. 405 УК РК "Организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма". 22 июня его должны были освободить после 25 суток административного ареста, но суд принял иное решение.

Это не первый случай, когда известных казахстанских журналистов отправляют под арест. Например, в апреле Специализированный межрайонный следственный суд Алматы арестовал на два месяца журналиста Владимира Северного, а его супругу Наргиз поместили под домашний арест. Супругов заподозрили в вымогательстве.