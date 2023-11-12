Экс-министра Бишимбаева арестовали на два месяца

Суд Астаны санкционировал арест экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева на два месяца, сообщает Zakon.kz.

"11 ноября 2023 года Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Бишимбаева К.", – говорится в деле суда.

Иные данные не подлежат разглашению согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.

Материал по теме Дело об убийстве жены Бишимбаева прокомментировали в полиции

9 ноября 2023 года стало известно, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены.

Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

10 ноября в МВД прокомментировали задержание Бишимбаева.