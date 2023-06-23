Инфляция в Казахстане: цены на социально значимые продукты за год выросли на 9,3%

В годовом выражении цены на социально значимые продукты в Казахстане выросли на 9,3%, сообщает Zakon.kz. Подорожали такие продукты, как рис, картофель, морковь.

Как сообщает Бюро национальной статистики 23 июня, индекс цен на социально значимые продукты за прошедшую неделю не изменился, а в годовом выражении повысился на 9,3%.

Согласно инфографике, которую опубликовало статистическое ведомство, в Казахстане подорожали такие продукты, как морковь (+3,3%), картофель (+3%), рис (+1%), макароны-рожки (+0,3%), творог (+0,3%). Незначительно увеличились цены на курятину и говядину.





Фото: t.me/stat_gov_kz_official

Есть и социально значимые продукты, которые подешевели: капуста, куриные яйца, гречка, мука.



Неделей ранее Нацбанк РК сообщал, что в мае 2023 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась, составив 15,9%. В 19 регионах годовая инфляция замедлилась, а в Акмолинской области не изменилась.