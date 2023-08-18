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Цена на один из социально значимых продуктов заметно упала в Казахстане

Какой социально значимый продукт в Казахстане подешевел на 7% Фото: Zakon.kz
По итогам недели цены на социально значимые продукты в Казахстане снизились на 0,1%, а в годовом выражении – выросли на 7,3%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 18 августа, по итогам недели в стране подешевели несколько социально значимых продуктов. Заметнее всего упали цены на лук – на 6,9%. Кроме того, снизились цены на картофель (-0,8%), морковь (-0,7%), муку (-0,7%), гречневую крупу (-0,5%), подсолнечное масло (-0,4%), сахар (-0,4%), курятину (-0,3%).

Цены на социально значимые товары в Казахстане

Инфографика Бюро национальной статистики

В то же время другие социально значимые продукты в стране подорожали. Капуста выросла в цене на 3,2%, рис – на 1,4%. Повышение цен также коснулось сливочного масла, макаронных изделий, говядины, соли, яиц, молочной продукции.

Подробный обзор цен на социально значимые продукты в разных регионах Казахстана читайте здесь.

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