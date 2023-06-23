Общественники Алматы проверили качество услуг "Казахтелекома" в новых ЖК

Жители еще одного нового жилого комплекса в южной столице выбрали "Казахтелеком" поставщиком интернет-услуг. Качество соединения проверили общественные деятели города совместно с представителями компании.

Кабель в новые дома "Казахтелекомом" заводится еще на этапе строительства, благодаря чему после сдачи квартир жильцам остается только подать заявку на подключение.

В случае с новым ЖК "Koktobe city" телеком-оператор использовал технологию GPON (Gigabit Passive Optical Networks) – одну из самых передовых разработок, которая предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента. С ней скорость связи может достигать 500 Мбит/с. Сетью удалось охватить более двух тысяч новоселов.

Фото: "Казахтелеком"

Школьник Дэниз Доранов, новосел ЖК и пользователь услуг компании, мечтает в будущем заниматься геймдейвом и активно участвует в алматинских клубных кибертурнирах. Увлечение подростка поддерживают его родители.

"Сейчас я активно готовлюсь поступать в колледж, а дальше попробую свои силы в обучении в одном из передовых вузов Китая. Я хочу получить опыт в профессии геймдейва именно в этой стране, так как она славится сильными разработчиками и выпускает на рынок самые лучшие компьютерные игры в мире. Для того, чтобы осуществить свою мечту, мне нужно много готовиться, а подготовка напрямую зависит от качественного интернета. При подключении услуг "Казахтелекома" я сразу же проверил интернет на деле, и остался очень доволен высокой скоростью. Рад, что не нужно теперь идти в компьютерные клубы, можно оттачивать навыки в игре, не выходя из дома", – делится своими планами на будущее Дэниз Доранов.

Фото: "Казахтелеком"

За последние полгода технология GPON от "Казахтелеком" стала доступна жителям порядка 110 новых жилых комплексов в Алматы, таких как "Шугыла", "Меркур Град", "Престиж", "Асыл Тау", "Nurlitau Hills", "Молодежный", "Forum Plus" и "Terrenkur Terrace", "Besagash" и "Nomad City", "Атлант", КГ "Алгабас", "Нуркент". Как отмечают "Казахтелекоме", для абонентов, подключенных к сети по этой технологии, скорость интернета всегда остается стабильной, быстрой и без перегрузок. Она позволяет выходить в сеть одновременно с нескольких устройств, скачивать большие файлы и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре TV+.

Фото: "Казахтелеком"

По словам директора по продажам Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Рината Джексенова, для удовлетворения потребностей жителей южной столицы, "Казахтелеком" продолжает планомерно развивать сеть и предоставлять современное оборудование.

"Только в текущем году более 8 тысяч семей, проживающих в многоквартирных домах Алматы подключены к услуге компании по технологии GPON. Сегодня совместно с общественными деятелями алматинского региона мы посетили наших новых абонентов, проживающих в ЖК "Koktobe city". Оценили качество услуг связи и получили обратную связь. В целом, их оценка высокая, радует, что жильцы нового ЖК довольны качеством наших услуг. В свою очередь, хотел бы отметить, что мы продолжим данные мероприятия, для нас важно мнение каждого нашего абонента", - рассказал он.

Председатель координационного совета ветеранов и инвалидов войны в Афганистане Мурат Абдушукуров активно представляет интересы алматинцев на публичных слушаниях в государственных учреждениях. Сегодня на встрече с жителями нового ЖК он вошел в состав комиссии по проверке качества интернета. В беседе с жильцами он подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия с операторами связи.

"Для нас крайне важно проверять качество услуг, взаимодействуя непосредственно с операторами связи. Мы начинаем активно выходить на территории и замерять скорость, проверяем другие параметры. Сегодня убедился, что в новом ЖК качество интернета соответствует заявленному уровню, жители довольны" – заявил Мурат Абдушукуров.

Фото: "Казахтелеком"

До конца года телеком-оператор планирует подключить к оптической линии связи еще порядка 340 многоквартирных домов в новостройках Алматы. Специалисты "Казахтелекома" проведут современную инфраструктуру для жилых комплексов Алатауского, Туркисибского, Наурызбайского, Бостандыкоского и Медеуского районов.