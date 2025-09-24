Школы Казахстана проверят на качество образовательных услуг

Более трех тысяч казахстанских школ проверят на обеспечение качества образовательных услуг, сообщает Zakon.kz.

Комитетом по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан на 2025 год определены 3025 организаций образования для прохождения государственной аттестации. На первое полугодие текущего года территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования провели государственную аттестацию в 1170 организациях образования, передает пресс-служба ведомства.

В прошлом году комитетом и его территориальными департаментами в 2487 организациях образования проведены различные виды проверок, включая:

государственную аттестацию;

профилактический контроль;

внеплановые проверки на основании жалоб.

"В результате проверок выявлены факты несвоевременного прохождения педагогами курсов повышения квалификации, ненадлежащее обеспечение материально-технической базы школ", – отметил председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Серик Аширов.

В ведомстве уверены, что проведение контрольных мероприятий обеспечивает качество предоставления услуг в сфере образования, в том числе защиту прав педагогов.

