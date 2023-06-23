В Казахстане будут мониторить итоги приема в школы и колледжи

Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

Мониторинг по итогам приема обучающихся проводится управлениями образования регионов с целью осуществления сбора, обобщения и анализа информации на предмет соответствия нормативным правовым актам, регулирующим вопросы приема обучающихся в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Для проведения мониторинга создается комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя управления образования или лицом, исполняющим его обязанности.

В состав комиссии входят представители управления образования, колледжей, школ и подведомственных организаций управлений образования. Комиссию возглавляет руководитель, назначаемый из числа сотрудников управления образования.

По результатам мониторинга комиссия составляет справку об итогах проведения мониторинга в двух экземплярах на казахском или русском языках, который подписывается всеми членами комиссии.

В случае выявления несоответствия к справке об итогах проведения мониторинга прилагаются копии подтверждающих документов.

Результаты мониторинга рассматриваются на заседании комиссии под председательством курирующего заместителя руководителя управления образования.

По результатам мониторинга организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования разрабатывают и утверждают план мероприятий по устранению замечаний, в случае выявления несоответствия в течение 10 календарных дней.

Отчет об устранении замечаний представляют в Управления образования в течение 30 календарных дней со дня завершения мониторинга.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 июля.