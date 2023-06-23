Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане будут мониторить итоги приема в школы и колледжи

В Казахстане будут мониторить итоги приема в школы и лицеи Фото: pixabay
Министерство просвещения подготовило приказ "Об утверждении Правил проведения мониторинга по итогам приема в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования", сообщает Zakon.kz.

Мониторинг по итогам приема обучающихся проводится управлениями образования регионов с целью осуществления сбора, обобщения и анализа информации на предмет соответствия нормативным правовым актам, регулирующим вопросы приема обучающихся в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Для проведения мониторинга создается комиссия, состав которой утверждается приказом руководителя управления образования или лицом, исполняющим его обязанности.

 В состав комиссии входят представители управления образования, колледжей, школ и подведомственных организаций управлений образования. Комиссию возглавляет руководитель, назначаемый из числа сотрудников управления образования.

По результатам мониторинга комиссия составляет справку об итогах проведения мониторинга в двух экземплярах на казахском или русском языках, который подписывается всеми членами комиссии.

В случае выявления несоответствия к справке об итогах проведения мониторинга прилагаются копии подтверждающих документов.

Результаты мониторинга рассматриваются на заседании комиссии под председательством курирующего заместителя руководителя управления образования.

По результатам мониторинга организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования разрабатывают и утверждают план мероприятий по устранению замечаний, в случае выявления несоответствия в течение 10 календарных дней.

Отчет об устранении замечаний представляют в Управления образования в течение 30 календарных дней со дня завершения мониторинга. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 июля.

Читайте также

Какой будет погода в Казахстане в субботу

8 млрд тенге задолжали детям неплательщики алиментов в Казахстане

Что известно об итогах проверки АО "Озенмунайгаз" и его подрядных организаций

Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство просвещения РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День Астаны
Как казахстанцы отдохнут на Курбан айт и на День столицы
Солнце снова атакует: Землю накроет очередная магнитная буря
Солнце снова атакует: Землю накроет очередная магнитная буря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления