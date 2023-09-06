В Казахстане будут мониторить итоги поступления в школы и колледжи

Министр просвещения приказом от 25 августа 2023 года утвердил Правила проведения мониторинга по итогам приема в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

Мониторинг по итогам приема обучающихся в организации среднего, технического и профессионального, послесреднего образования будут проводить министерства просвещения, культуры и спорта, а также управления образования, здравоохранения регионов для осуществления сбора, обобщения и анализа информации на предмет соответствия нормативным правовым актам, регулирующим вопросы приема обучающихся.

Мониторинг проводится за фактический год приема. Сроки проведения мониторинга не должны превышать пять рабочих дней.

Для проведения мониторинга создается комиссия, состав которой утверждается приказом министра или руководителя управления.

Комиссия состоит из председателя и нечетного количества членов комиссии, но не менее 7 человек.

В состав комиссии также входят представители подведомственных организаций министерств, управлений, школ и колледжей. Комиссию возглавляет руководитель, назначаемый из числа сотрудников министерства или управления.

Указывается, что руководители школ и колледжей должны обеспечить условия для проведения мониторинга и предоставить информацию для осуществления сбора, обобщения и анализа на предмет соответствия нормативным правовым актам, регулирующим вопросы приема обучающихся в организации образования. Они также отвечают за достоверность предоставляемой информации членам комиссии.

По результатам мониторинга комиссия составляет справку об итогах проведения мониторинга в двух экземплярах на казахском или русском языках, которая подписывается всеми членами комиссии. В случае выявления несоответствия к справке об итогах проведения мониторинга прилагаются копии подтверждающих документов.

Один экземпляр справки об итогах проведения мониторинга остается у руководителя комиссии, а второй – в организациях образования.



Указывается, что по результатам мониторинга школы и колледжи разрабатывают и утверждают план мероприятий по устранению замечаний в случае выявления несоответствия в течение 10 календарных дней.

Отчет об устранении замечаний представляют в министерство или в управление в течение 30 календарных дней со дня завершения мониторинга.

Результаты мониторинга рассматриваются на заседании комиссии под председательством курирующего вице-министра или заместителя руководителя управления.

Приказ вводится в действие с 15 сентября.

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