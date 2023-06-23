Жертвоприношение и дастархан: во сколько обойдется празднование Курбан айта казахстанцам

Близится важный для мусульман праздник Курбан айт, первый день которого выпадает на 28 июня. Во всех областях уже начали готовиться к нему. Корреспонденты Zakon.kz ознакомились с ценами по регионам.

Астана уже готовится к празднику





В различных чатах в WhatsApp свои услуги уже начали предлагать те, кто могут продать жертвенное животное с полным пакетом услуг.







Живую скотину в самой столице не продают, но за ее пределами можно купить в нескольких местах. Например, в Косшы – городе недалеко от Астаны. Цена вопроса – от 45 тыс. и до 100 тыс. тенге, в зависимости от веса и жирности. Режут и разделывают животное за отдельную плату – около 4,5 тыс. тенге.





Также барана можно купить и в пригородном поселке Талапкер. Полугодовалого с весом от 18 до 23 кг – за 55-60 тыс. тенге. Более крупные обойдутся в 75-80 тыс. тенге. Здесь также за умерщвление и разделывание нужно будет заплатить отдельно.





Доставка из Талапкера есть, но только до 27 июня – цена до трех тысяч тенге в один адрес. В дни Курбан айта доставки не будет. Нужно будет самим выехать в поселок.





Астанчанка Роза Иманали говорит о важности данного праздника для мусульман. Но, по ее словам, благие дела не должны быть в ущерб себе и семье.

"На все про все уйдет тысяч 100. Но на Курбан айт нельзя в долг брать, надо на свои деньги, которые в излишке, заработанные своим трудом. Не в ущерб семье! Но надо еще смотреть вокруг – если у тебя есть нуждающиеся родственники, то нужно помочь им в первую очередь", – говорит она.

А вот живого крупного рогатого скота нет ни в одном месте. Продавцы уверяют, что их привозят только на согым-сезон – когда заготавливают мясо на зиму. Видимо, в качестве жертвы в столице ни коров, ни верблюдов не рассматривают.





В Алматы продавцы утверждают, что праздничных накруток на скот не будет





В Алматы и Алматинской области имеются специальные скотные рынки. Корреспондент Zakon.kz решил посетить базар "Нур-Даулет", находящийся в поселке Гульдала, и ознакомиться с ценами в канун праздника.





Продавец по имени Жасулан Абдикадыров рассказал, что 23 года торгует скотом. А на этом рынке работает на протяжении восьми лет со дня его основания.





Жасулан говорит, что обычно хорошая торговля бывает в выходные дни – до десяти голов, тогда как в будни в лучшем случае удается продать до пяти скота. На Курбан айт же здесь всегда многолюдно.





Фото: Zakon.kz

"Перед праздником рынок наполнится стадами баранов. Хотя к жертвоприношению допустимы и козы, коровы, верблюды. Верблюдом мы не торгуем, коз и коров спрашивают мало, а вот по баранам происходит бум. Скорее всего из-за цены, он значительно дешевле обходится покупателю". Жасулан Абдикадыров

Во время прошлогоднего праздника Жасулан Абдикадыров лично продал 200 баранов, а рынок в целом – больше тысячи.



"Думаю, в этом году будет такой же накал в продажах. Мы уже готовы встречать покупателей. Дефицита в товаре нет и быть не может, готовы предложить хоть сколько баранов". Жасулан Абдикадыров

По словам мужчины, особо в праздник покупателей волнует цена. Жасулан уверяет, что накруток не будет и стоимость останется неизменной – от 40 тысяч тенге, в зависимости от размера.

"Многие думаю, что бараны на Курбан-айт дорожают, но это не так. Мы по какой цене раньше продавали, по такой и отпускаем. Сейчас один баран обходится в 40-45 тысяч тенге, а тяжеловесы от 60 тысяч тенге". Жасулан Абдикадыров

Кроме того, как оказалось, обращают внимание на породу – есть обыденные, а есть элитные. Алматинцы в основном выбирают эдильбаевского барана.



"Этот кошкар едильбай – курдючный баран. У его сородичей мясо в чистом виде может превышать 85 килограмм. За этого годовалого барана просим 60 тысяч тенге. То есть они достаточно крупные и тяжелые, поэтому элитные", – показал элитный сорт Жасулан.

Мериносы – обыденные, причем покупают их не только на мясо, но и ради густой шерсти. Продавец говорит, что вкус мяса у обеих пород одинаковый. А для жертвоприношения в первую очередь важно, чтобы животное было здоровым.

"Баран не должен быть худым, ослабленным, раненым, слепым, хромым. Кастрированного самца или беременную самку тоже использовать нельзя. Не берут тот скот, у которого нет большинства зубов. А вот метка на нем или обрезанные уши – роли не играют. Поэтому мы осматриваем животное и присматриваем за ним", – рассказал Жасулан Абдикадыров.

После покупки животного предпочтительно в первый день Курбан-айт после Айт намаза проводится обряд жертвоприношения. Для этого заранее готовятся специальные места для заклания скота, о них в местном акимате обещали сообщить в ближайшие дни. Мясо разделывают на три части и раздают нуждающимся в качестве садака.





В Атырау цены традиционно высокие – и на баранов тоже





На одном из городских рынков – "Асыл Агро" каждый год в течение трех дней праздника ежедневно забивают около 600 голов жертвенных животных. В настоящее время на рынке находится до одной тысячи овец и двести голов крупного рогатого скота, ближе к празднику их станет еще больше. Здесь даже собираются временно нанять дополнительных забойщиков, планируется, что этим будут заниматься 30 человек.





Главный имам Атырауской области Алтынбек Утысханулы в беседе с продавцами скота попросил разъяснить людям, что возраст жертвенного барашка не должен быть меньше шести месяцев, козла одного года, бычка двух лет, верблюда – пяти лет. Худой, хромой скот или имеющий повреждения рогов или уха тоже не может быть принят в качестве жертвоприношения. Священнослужитель также просил продавцов при повышенном спросе не накручивать цены.





Сейчас на рынках средний курдючный барашек стоит 70 тысяч тенге, а еще две недели назад его можно было купить за 55-60 тысяч. Рослая овца стоит около 130 тысяч тенге. Коров реализуют по 400 тысяч тенге.

"Помимо мяса жертвенных животных на праздничном столе должны быть угощения, но он не должен ломиться от еды - это не свадьба, не юбилей. Можно еще поставить сметану, обжаренное пшено-тары, лепешки, баурсаки, финики, салат, чай, конфеты и фрукты. Как правило, мечеть призывает не повышать цены на скот, который готовят к жертвоприношению, но ежегодно именно в такие дни из-за спроса происходит их рост", – говорит старожил Атырау Тимур Тояков.

Многие атыраусцы покупают скот загодя, за месяц или неделю, а в день Курбан-айта либо режут сами, либо везут на скотобойню на рынке, где за пять тысяч тенге это сделают рабочие.





В дни священного мусульманского праздника на центральной площади имени Исатая–Махамбета для жителей в 13 юртах накроют праздничный дастархан.







В Семее чек самого скромного праздничного застолья – 80 тыс. тенге





Курбан айт еще называют праздником жертвы или жертвоприношения. В нашей стране процесс жертвоприношения называется курбан-шалу, и проводится на специально отведенных площадках, обычно расположенных поблизости от мечети. Считается, что коза и баран – это жертва от одного человека. А вот корову или верблюда могут в складчину купить до семи человек.





За несколько дней до праздника жертвоприношения на прилавках магазинов и рынков Семея можно увидеть множество сладостей казахской кухни, подающихся к чайному столу. Хозяйки загодя готовят праздничное меню.





Хотя цены на продукты питания и скот растут не по дням, а по часам, главные традиции должны быть соблюдены. Во-первых, необходимо принести в жертву барана или корову. В Семее сегодня баран стоит 35-40 тыс. тенге, а корова – 300-400 тыс. тенге. Вполне возможно, что в самый день Курбан айта животноводы могут поднять ценник еще на 5-10 тыс. тенге, как бывало не раз в эти праздничные дни.

Кроме того, во время Курбан айта принято делать добрые дела, помогать обездоленным, угощать жертвенным мясом бедных, а также приглашать в гости родных и близких. Есть еще один вариант – жертвовать в мечеть либо мясо и продукты, либо деньги – и тогда уже здешние служители сами будут раздавать помощь от имени благотворителей нуждающимся семьям.

"Мой брат – человек дотошный. И он не стал жертвовать деньги в мечеть, а вместо этого попросил адрес малообеспеченной семьи. Ему адрес дали. И он помог", – рассказывает семейчанка Айгерим Ибрагимова.





Ну а дома в дни Курбан айта принято принимать гостей. Этой священной традиции сотни лет, и менять ее никто не собирается, какими не были цены на местном рынке. Единственное, что может измениться – это количество предлагаемых блюд для угощения дорогих гостей.





Поэтому для расчета меню праздничного стола мы взяли самый скромный набор блюд в расчете на четырех членов одной семьи. В него вошли бешпармак, а на чайный стол – лепешки, чай, бауырсаки, выпечка, конфеты и традиционные сладости казахской национальной кухни: изюм, орешки, курага, курт, жент, іремшік и, конечно, кумыс.





На востоке беш любят пожирнее и не скупятся на мясо. Самый роскошный бешпармак должен состоять из трех сортов мяса – казы, карта и жая. На рынках Семея казы стоит 4500 тенге, жая – 4500 тенге и карта – 2000 тенге за килограмм.





Современные хозяйки предпочитают использовать готовые кеспе в пачках. Их стоимость 300-350 тенге за пачку. Ну а если есть время и желание, то, конечно, предпочтительнее сделать сочини собственными руками. Тут все просто: вода, соль, яйцо и мука.





В целом бешпармак для праздничного стола к Курбайн айту в Семее обойдется для семейного бюджета в сумму около 13 тыс. тенге.





Следующее блюдо – бауырсаки. Рецептов не перечислить, сейчас речь пойдет о традиционных больших пышных бауырсаках, приготовленных на основе кефира или айрана. Для их приготовления нужно 450 миллилитров кефира, килограмм муки 2 яйца, 340 мл растительного масла, 50 г сахара-песка и по 1 чайной ложке соды и соли.





В продуктовых магазинах Восточного Казахстана эти продукты стоят в пределах следующих цен: кефир – 500 тенге за литр, мука – 285 тенге за килограмм, яйцо – 60-65 тенге за штуку, растительное масло – 770 тенге за литр, сахар – 580 тенге за килограмм. Исходя из калькуляции, выводим стоимость порции бауырсаков для чайного стола – 2330 тенге.





Можно купить на рынке готовый продукт на любой вкус. Десяток больших пышных бауырсаков из кислого теста стоит в Семее 500 тенге, полкилограмма соленых – 700 тенге, сладкие продают килограммами по 1600 тенге, ну а яичные бауырсаки – 600 тенге за полкило.





Без чайного стола праздничный дастархан на Курбан айт немыслим. Здесь нужен изюм – 2200-2500 тенге за килограмм, орешки – 1500 тенге, курагой – 4000-4500 тенге и финиками – 900 тенге за коробочку.





Фото: Zakon.kz

Кроме того, на стол ставят жент – 2500, катык – 1200, иримшик – 2500-2600 и, в обязательном порядке, кумыс – 1000 за литр. Кроме того, на востоке любят побаловать гостей различными сортами курта: из коровьего, овечьего, козьего и даже верблюжьего молока. Их стоимость на рынке варьируется от 3700 до 4000 тенге за килограмм.



Для некоторых блюд в Семее используют жидкий курт – 2600 тенге, тары – 400 тенге за одну кесешку, тары талканы – 350-400 тенге, бидай талканы – 300 тенге и бидай – 400 тенге за кесешку, также парочка санзы продается по 700 тенге.







На Курбан айт самыми желанными гостями всегда становятся дети, которые, бегая из дома в дом, проводят традиционный обряд айтшылау, аналог русской коляды во время Святок. Разумеется, детей нельзя отпустить без соответствующего угощения – это булочки, конфеты, бауырсаки, жент и другие блюда чайного стола, которые так любит ребятня.





К уже указанным блюдам добавим еще покупку булочек по 50 тенге за штуку, если хозяйка не желает возиться со сдобным тестом с раннего утра, а также конфеты, цены на которые варьируются в Семее от 1600 тенге за килограмм до 3500 тенге.





Получается, что отпраздновать Курбан айт в Семее в соответствии с принятыми традициями обойдется минимум в 80 тыс. тенге. Но это при условии, если хозяйки будут предельно экономны, не переплачивая лишнего, а их мужья в качестве жертвоприношения выберут барашка, а не роскошную телочку за 300-350 тыс. тенге.







В Усть-Каменогорске ценники средние





В семье Мадины Алиевой из Усть-Каменогорска к празднику готовятся заранее на протяжении многих лет.

"Накануне самого праздника папа с братом едут выбирать барана. Важно, чтобы животное было здоровым. Сам праздник, в этом году это 28 июня, начинается с молитвы. Необходимо сделать омовение, надеть чистую одежду. У нас мужчины едут в мечеть на общую молитву Айт-намаз, женщины могут остаться на молитву дома, могут отправиться в мечеть", – рассказывает Мадина.

Затем в специально отведенных местах животное приносят в жертву. В этом году, говорит она, баран стоит от 45 до 65 тысяч тенге. Впрочем, можно купить и дешевле.







Корова в ВКО в среднем стоит от 310 до 500 тысяч тенге за голову, а верблюды здесь редкость, никто не слышал, чтобы это животное приносили в жертву.





На этом расходы на проведение праздника не заканчиваются.

"Затем мы посещаем наших бабушек – приходим в гости с подарками. Это могут быть сладости, мясо, другие продукты, можно дарить и вещи. Дома тоже накрываем стол и ждем гостей, усаживаем их за стол и общаемся", – рассказывает Мадина.

Во сколько обходится праздник семье, Мадина не сказала. Отметила только, что расходы во время приготовления стола, походов в гости и покупку подарков, не считают. Мусульмане верят, что "садака" – угощение малоимущих – будет защищать дарующих от болезней и несчастий и вернется сторицей.







В Костанае скромный дастархан обойдется примерно в 100 тыс. тенге





В Костанае на одном из популярных сайтов объявлений можно найти барана на любой вкус. Есть животные курдючные, есть более мясные, можно купить и племенных. Все зависит от имеющейся в наличии суммы.





Стоимость колеблется от 40 до 100 тыс. тенге, в зависимости от породы и веса. Продавцы даже готовы доставить животных в областной центр. В тоже время "быки на айт" стоят куда дороже. Животных живым весом от 250 кг разные продавцы предлагают забрать по цене 1100, 1250 тенге, есть и предложения по 1400 тенге за килограмм. Если брать быка весом 250 килограмм, то за него нужно будет отдать от 312 до 560 тыс. тенге.





Если нет возможности купить животное, костанайцы накрывают дастархан и приглашают родственников и друзей. Обычно угощают бешбармаком, баурсаками, лепешками, чаем. А детей сладостями и фруктами.

"В нашей семье праздник отмечают скромно: в основном приглашают родственников. Основная часть бюджета уходит на мясо и чайный стол, восточные сладости: орехи, урюк, изюм, курага, финики, они очень поднялись в цене. Сегодня скромный стол на 12-15 человек можно накрыть на 100 тыс. тенге. Родственники мужа придерживаются традиций и уже купили среднего барана за 60 тыс. тенге. К этим расходам еще добавится покупка остальных продуктов примерно на такую же сумму", – рассказала жительница города Акмарал Шаймагамбетова.

Корреспондент Zakon.kz подсчитал, во сколько примерно обойдется покупка продуктов для приготовления этих блюд для 10 человек, также без размаха. Закупались в супермаркете, чтобы можно было выбрать самые доступные продукты.





Для приготовления баурсаков и лепешек нужно большое количество масла, поэтому взяли сразу пятилитровку по цене от 2457 тенге. По акции можно купить пакет муки высшего сорта весом пять килограмм от 1556 до 1984 тенге. Два литра молока жирностью 2,5% от 328 до 405 тенге в зависимости от производителя. А также десяток яиц от 360 до 420 тенге. Пачку дрожжей весом 60 грамм – по 388 тенге.





Для бешбармака взяли по полкило баранины и говядины по средней цене 2900 и 2300 за килограмм, получилось 3100 тенге. Также для добавки в бульон купили овощи: 0,5 килограмма лука и столько же моркови, получилось 100 тенге и 162 тенге соответственно. Для чайного стола взяли пачку чая по акции весом 450 грамм по 1329 тенге, а также по 500 грамм изюма, кураги, кишью, миндаля по средней цене. За изюм отдали 1100 тенге, курагу – 1820, кишью - 2380, миндаль – 2100 тенге. Плюс два килограмма конфет разных видов на 5000 тенге. По килограмму бананов за 565, яблок - 535 и апельсинов – 650 тенге. В итоге для приготовления трех блюд и чайного стола по минимуму вложили 24 тыс. 2800 тенге.





В Шымкенте скот продают повсеместно





Несмотря на запрет содержать домашний скот в городской черте, в частном секторе бараны, козы и коровы есть везде. О продаже на откорм или убой домашнего скота красноречиво свидетельствуют указатели "кой бар". Во дворах есть стационарные загоны, где содержатся до полусотни голов мелкого рогатого скота, 5-6 коров или бычков. Верблюдов, правда, не держат, но уже в 50 – 60 км от города можно купить и их.





Стоимость среднего барана в Шымкенте в пределах 50 – 60 тысяч тенге. Состоятельные горожане могут себе позволить приобрести элитное животное почти в два раза тяжелее и соответственно дороже. Бычки или коровы стоят 350 – 400 тысяч тенге.





Там же, где держат домашний скот, есть и неофициальные (и запрещенные госорганами) убойные цеха. За услуги умерщвления жертвенного животного возьмут от трех до пяти тысяч тенге за голову. Разделка жертвенных бычка или коровы в городе обойдется в сумму 40-50 тысяч тенге.





Для тех же поборников ислама, кто по каким-либо причинам не приемлет идеи самостоятельно приносить в жертву животных, существует достаточное количество исламских фондов, куда можно сдать деньги, аналогичные стоимости животного, а представители религиозной структуры уже самостоятельно позаботятся о процедуре жертвоприношения и раздаче мяса нуждающимся.





Сухофрукты, миндаль, орехи на шымкентских рынках и магазинах недешевы. Ведь основными поставщиками этого вида продуктов являются соседний Узбекистан, Таджикистан и Кавказ. Так миндаль в сахаре на прилавках сетевого супермаркета стоит 3625 тенге за кг, орехи кешью – 7540 за кило, за килограмм неочищенного миндаля придется выложить 8740 тенге, а за килограмм фисташек – 7540 тенге. Очищенный фундук обойдется покупателю в шесть с половиной тысяч за кг, арахис – чуть более двух тысяч. Ядра очищенного грецкого ореха – шесть с половиной тысяч за килограмм.





Фото: Zakon.kz

Ударит по кошельку и необходимый для приготовления плова и сладостей белый изюм, который стоит 4060 тенге за килограмм. Курага – 5800 за кг. А детская вкусная забава – сушенный и слегка засахаренный киви – 4060 тенге за кило.



Самыми демократичными ценами может порадовать лишь сушеные яблоки – 1300 тенге за кг. Так и то они пойдут разве что на компот или начинку для сладких пирожков







В Туркестане жертвоприношение можно совершить онлайн





Священный праздник жители Туркестана начнут с утренней молитвы. Айт-намаз пройдет во всех городских мечетях ближе к семи утра. Ежегодно в Курбан айт туркестанцы приносят в жертву овцу, корову, барана или верблюда. Наилучший день для жертвоприношения — это первый день праздника, говорят имамы. Священнослужители советуют покупать скот в специально отведенных местах и смотреть на ветеринарные документы, чтобы не купить больное животное.





После длительного карантина, большинство мусульман в Туркестане совершают онлайн жертвоприношение на сайте qurban2023.kz. На сайте можно будет также подать заявку на получение жертвенного мяса.

"Это достаточно удобно. Наша семья заказывает онлайн жертвоприношение, многие наши родственники и знакомые тоже. У нас в семье также есть традиция, помогать нуждающимся во время Курбан-айта. Мы всегда покупаем барана, делим его на 3 части и отдаем мясо либо в мечеть, откуда могут забрать малоимущие, или же сами находим их и отдаем мясо", – рассказывает житель Туркестана Бекасыл Турганов.

Самое популярное животное для жертвоприношения среди жителей Туркестана – баран. В среднем, на скотном рынке его цена начинается от 45 тысяч тенге и доходит до 90 тысяч. Чаще всего на стол ставят традиционные блюда: плов, бешбармак, супы из бараньих костей и манты.





На рынках Кызылорды цены не поднялись





Наиб-имам мечети "Ақмешіт Қызылорда" Кайырбек Отызбаев рассказал корреспонденту Zakon kz, кто должен совершать жертвоприношения, а кому это делать необязательно.

"Приносить жертву в дни Курбан айта - это обязанность каждого состоятельного верующего. Чтобы определить, является ли мусульманин таковым, подсчитывается размер его имущества", – сказал он.

Состоятельным считается человек, который имеет не менее 40 овец, или не менее 30 голов крупного рогатого скота или не менее пяти верблюдов. Если же у человека нет живности, то его благосостояние оценивается золотом, и оно должно быть более 85 граммов. Согласно шариату, мусульманин, имущество которого не достигает таких размеров, может не совершать жертвоприношение.





После жертвоприношения одну треть следует оставить себе, вторую треть раздать в качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье. Но если человек очень состоятельный, то обычно он все мясо раздает малоимущим.





Цены на скотных рынках Кызылорды с приближением Курбан айта особо не поднялись. Например, баран стоит в зависимости от его упитанности и размеров от 40 тысяч до 120 тысяч тенге. В большинстве люди покупают в диапазоне от 50 до 80 тысяч тенге.





Фото: Zakon.kz

Что касается крупного рогатого скота, то ценовой коридор здесь довольно длинный, начиная от 200 тысяч тенге до одного миллиона тенге в зависимости от упитанности, породы и пола животного. Но если овцу в жертву может приносить только один человек, то на бычка или верблюда могут скинуться сразу семеро.



В Кызылорде определены две скотобойни. Здесь будут соблюдены все санитарные правила и религиозные обряды.







В Талдыкоргане многим дастархан на Курбан-айт не по карману





Здесь фермерская цена небольшой коровы на данный момент варьируется от 200 до 250 тысяч тенге, большой (килограммов на 190) – не менее 350 тысяч тенге. Ягненок-тохтышка может обойтись в 40-45 тысяч тенге, большой баран (около 40 килограммов) – в 60-70 тысяч. Коза будет значительно дешевле. При среднем живом весе в 30 килограммов придется заплатить от 30 до 35 тысяч тенге.





Чтобы приготовить плов человек на десять гостей, необходимо купить как минимум 3 кг риса. Это будет стоить не меньше 1800 тенге, пару килограммов моркови – 800 тенге, лук – 400 тенге, подсолнечное масло – 900 тенге.





Жет-нан и баурсаки – тоже неотъемлемая часть меню на Курбан-айт. На лепешки уйдет не менее 0,7 кг муки, пол-литра кефира и полбутылки подсолнечного масла. На баурсаки – не менее 2 кг муки, литр кефира и литр масла для жарки. Это в среднем обойдется в 900, 700 и 1700 тенге соответственно.





Фото: Zakon.kz

Также на столе должен быть катык – 1600 тенге за литр и сливочное масло – 500 тенге за пачку.



Овощи для разнообразных салатов могут быть взаимозаменяемы. Набор, состоящий из килограмма огурцов, помидоров, моркови, кочана капусты, нескольких наименований зелени, свежего лука, в среднем обойдется в 3500 тенге.







Обязательно на столе должны находиться курт, иримшик и жент. За килограмм каждого нужно заплатить 3500, 4000 и 2500 тенге соответственно.





Неотъемлемой частью стали сухофрукты и орехи. На рынке Талдыкоргана изюм (темный и светлый), курагу, грецкие орехи и миндаль можно приобрести в среднем по 3500-4500 тенге за килограмм. Если каждого наименования купить хотя бы по сто граммов, то это обойдется от 1750 до 2250 тенге.

Различные сладости (конфеты, печенье, халва) даже в бюджетном варианте обойдутся в 5000 тенге. Пачка чая и молоко к нему – в 2500 тенге.





В итоге, по самым скромным подсчетам сопутствующие продукты на дастархан к Курбан-айту могут обойтись в сумму более 30 тысяч тенге. Ну а мясо будет приобретаться исходя из семейного бюджета. Многим талдыкорганцам это просто не по карману.





Авторы: Оксана Даирова, Оксана Житникова, Светлана Новак, Екатерина Гуляева, Кира Мороз, Таисия Колевид, Сергей Павленко, Карина Адильбекова, Максут Ибрашев, Лариса Штоппель.