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Законодательство РК

День гражданской авиации появится в Казахстане

В Казахстане появится день гражданской авиации Фото: Zakon.kz
МИИР РК подготовило изменения и дополнения в Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности,  в перечне праздничных дат повится еще один праздник:

День гражданской авиации Республики Казахстан – 1 февраля.

Как поясняется, с предложением утвердить официальный праздничный день вышел Объединенный Совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 июля.

Ранее сообщалось, что из перечня праздничных дат исключат все профессиональные праздники. Они будут утверждаться Министерством труда и социальной защиты.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МИИР РК Казахстан
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