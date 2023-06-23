Правительство не собирается восстанавливать субсидирование яйца

Премьер-министр Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос заявил, что восстановить субсидии на яйца невозможно из-за ограниченного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов 21 июня ответил на депутатский запрос о субсидировании пищевого яйца в Казахстане. Глава Кабмина сообщил, что восстановить субсидии невозможно, и отечественных птицеводов поддерживают другими способами.

Алихан Смаилов уточнил, что вопрос о восстановлении субсидий на производство пищевого яйца по ранее действовавшему нормативу рассматривали в правительстве, когда обсуждали меры господдержки аграриев.

"В связи с ограниченными возможностями республиканского бюджета в настоящее время восстановление субсидирования пищевого яйца не представляется возможным", – заключил премьер-министр.

Глава правительства добавил, что для развития яичной отрасли птицеводам оказывают другие меры поддержки. В частности, им субсидируют приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления, полученного от племенной птицы с нормативом субсидий 60 тенге за голову. При инвестиционных вложениях для развития яичной отрасли аграриям предоставляют субсидии по двум направлениям: на создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве и на расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 млн яиц.

"Кроме того, предусмотрено возмещение затрат на приобретение техники и оборудования для переработки птичьего помета мощностью 50 тонн/сутки. Доля возмещения инвестиционных вложений по указанным направлениям составляет 25%. В целом развитие яичного птицеводства находится на постоянном контроле правительства", – заверил Алихан Смаилов.

В конце мая министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев ответил на вопросы о субсидировании птицеводства. Он высказал мнение, что цены на яйца не связаны с предоставлением субсидий птицеводам, и заявил аграриям, что "некорректно у министра просить, чтобы он что-то обещал".