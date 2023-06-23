Синоптики прогнозируют засуху в двух регионах Казахстана

Синоптики опубликовали предварительный прогноз засухи на июль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу в июле на большей части страны условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.

Умеренная засуха:

в Жаркаинском районе Акмолинской области,

в Амангельдинском районе Костанайской области,

в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,

в Улытауском районе Улытауской области,

в Кзылкогинском районе Атырауской области,

в Шиилийском районе Кызылординской области.

"Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области", – рассказали синоптики.

В июне засуху прогнозировали в пяти областях Казахстана.