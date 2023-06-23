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Синоптики прогнозируют засуху в двух регионах Казахстана

Синоптики прогнозируют засуху в двух регионах Казахстана Фото: pixabay
Синоптики опубликовали предварительный прогноз засухи на июль 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу в июле на большей части страны условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.

Умеренная засуха:

  • в Жаркаинском районе Акмолинской области,
  • в Амангельдинском районе Костанайской области,
  • в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
  • в Улытауском районе Улытауской области,
  • в Кзылкогинском районе Атырауской области,
  • в Шиилийском районе Кызылординской области.
"Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области", – рассказали синоптики. 

В июне засуху прогнозировали в пяти областях Казахстана. 

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