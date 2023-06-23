Синоптики прогнозируют засуху в двух регионах Казахстана
Фото: pixabay
Синоптики опубликовали предварительный прогноз засухи на июль 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По прогнозу в июле на большей части страны условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.
Умеренная засуха:
- в Жаркаинском районе Акмолинской области,
- в Амангельдинском районе Костанайской области,
- в Айтекебийском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области,
- в Улытауском районе Улытауской области,
- в Кзылкогинском районе Атырауской области,
- в Шиилийском районе Кызылординской области.
"Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области", – рассказали синоптики.
В июне засуху прогнозировали в пяти областях Казахстана.
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