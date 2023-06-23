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Доллар немного подешевел на торгах 23 июня

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 447,05 тенге, снизившись на 0,54 тенге, передает Zakon.kz.

Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями 22 и 23 июня 2023 года в Китайской Народной Республике.

Курс евро установлен Нацбанком в 492,38 тенге, рубля – 5,36 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 445-449 тенге, евро – по 487-492 тенге, российские рубли – по 5,3-5,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 23 июня.

Так, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,05% и составила 68,78 доллара за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,97%, до 73,42 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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