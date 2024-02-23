Доллар еще подешевел на торгах 23 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 449,88 тенге, снизившись еще на 0,58 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 62,44 тенге (-0,14).

Нацбанк установил курс евро в 488,81 тенге, рубля – 4,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450,3-451,9 тенге, евро – по 487,5-490,5 тенге, российские рубли – по 4,77-4,85 тенге.

Между тем мировые цены снижаются на торгах 23 февраля.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent в пятницу понизились на 0,5%, до 83,23 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 0,6%, до 78,13 доллара за баррель.