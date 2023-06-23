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В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби

В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби Фото: Zakon.kz
23 июня 2023 года в пресс-службе акимата Алматы сообщили Zakon.kz о временном ограничении движения по проспекту аль-Фараби.

Отмечено, что средний ремонт проводят в рамках запланированных работ на 2023 год.

"В связи с проведением среднего ремонта по пр. аль-Фараби на пересечении с улицей Розыбакиева с 25 по 27 июня с 08:00 до 24:00, а также с 22:00 28 июня до 06:00 29 июня и с 22:00 29 июня до 06:00 30 июня в ночное время будет временно частично ограничено движение автотранспорта".Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Жителям и гостям города в управлении приносят извинения за доставленные неудобства и просят корректировать свой маршрут заранее.

22 июня 2023 года аким города Ерболат Досаев высказался о транспортном коллапсе на проспекте аль-Фараби. По его словам, акимат заранее подготовил специальную дорожную карту по расширению моста на реке Есентай. Однако дорожные работы на мосту проводить ночью нельзя.

Также он добавил, что акимат специально начал строительные работы во время школьных каникул, когда на дорогах не так много авто.

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Анастасия Московчук
Алматы
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