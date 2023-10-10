Дмитрий Малахов рассказал о главных инструментах в работе Антикора

Дмитрий Малахов, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции заявил, что Антикоррупционная политика Казахстана акцентирована на использовании прежде всего превентивного механизма.

По его словам, применение и реализация превентивных мер, в рамках противодействия коррупции, в будущем позволяет предупредить совершение уголовных коррупционных правонарушений.

"Одним из превентивных инструментов в работе Антикоррупционной службы является применение мер административной ответственности. Применение и совершенствование адмпрактики рекомендовано также международной организацией ГРЕКО. Качественное выполнение органами государственной власти, в том числе правоохранительными структурами деятельности по пресечению, выявлению и раскрытию административных правонарушений способствует повышению результативности комплексной работы по противодействию преступности, в том числе наиболее опасным ее разновидностям, таким как коррупционные преступления". Дмитрий Малахов

Дмитрий Малахов, фото: пресс-служба Антикора

Генерал-майор антикоррупционной службы отметил, что зарубежный опыт борьбы с коррупцией также свидетельствует об активном развитии в национальных законодательствах различных стран норм, устанавливающих административную ответственность за правонарушения коррупционного характера, о приоритете профилактики перед мерами уголовной ответственности.

К примеру, французское законодательство придает первостепенное значение административным, а не уголовным мерам ответственности. В Латвии статистика привлечения коррупционеров к ответственности в административной плоскости в 10 раз больше, нежели в уголовной.

"20 марта 2021 года главой государства подписан Закон № 21-VII "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях". В соответствии с подпунктом 2) статьи 1 Закона определена компетенция уполномоченного органа по противодействию коррупции по составлению административных протоколов (ст. ст. 154, 173, 658, 659, 660, 661, 662, 665, 667, 676, 677, 678, 679, 680, 681 КоАП). Так, к компетенции Антикоррупционной службы относятся коррупционные статьи по получению и предоставлению незаконного материального вознаграждения, осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получению незаконных доходов государственными органами местного самоуправления, а также непринятию руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции и принятию на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление". Дмитрий Малахов

Недавно в Костанайской области, продолжает Малахов, привлечен к административной ответственности по статье 680 КоАП РК (непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции) руководитель территориальной Инспекции по ветеринарному контролю, принявший на должность главного специалиста отдела, лицо, которым не сдана декларация об активах и обязательствах до назначения на указанную должность.

"Обязанность предоставления указанной декларации предусмотрена законодательством Республики Казахстан. В результате, руководитель территориальной инспекции оштрафован на сумму 172 тыс. тенге. Антикоррупционной службой по г.Астана привлечен к административной ответственности аудитор Ревизионной комиссии за получение незаконного материального вознаграждения в виде установки рол-штор в своей квартире за исключение из списка объекта проверки. За подобные действия ревизор оштрафован на 2 млн тенге". Дмитрий Малахов

Так, административное производство способствует своевременному предупреждению более тяжких коррупционных проявлений с недопущением вытекающих последствий в виде расхищения и причинения ущерба государству.

Немаловажный момент, заявляет он, касается правонарушений в сфере уголовного и административного процессов, усиление работы в этом направлении положительно отражается на качестве расследования и адмпроизводства, способствует исключению волокиты и нарушений.

Кроме этого, к компетенции Антикоррупционной службы относятся административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 154 "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством Республики Казахстан запрет на осуществление такой деятельности" и статьей 173 "Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность".

В 2023 году в рамках проекта "Бизнеске жол" руководители управлений градостроительного контроля, городского планирования и урбанистики города Алматы привлечены к административной ответственности.

"Сотрудниками Антикоррупционной службы города Алматы выявлено, что должностные лица указанных управлений издали незаконные акты, которые прямо препятствовали добросовестному бизнесмену заниматься законной деятельностью. Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы действия и уведомления Управления городского планирования и урбанистики по прекращению АПЗ и согласованию эскизного проекта ТОО признаны незаконными. Судом признаны также незаконными действия и извещение Управления градостроительного контроля по исключению ТОО из реестра субъектов, подавших уведомление о начале строительно-монтажных работ. На основании решения суда, за незаконные действия виновные должностные лица привлечены к штрафу в размере 100 МРП". Дмитрий Малахов

И таких примеров, заявил он, много по Казахстану.

В 2023 году за совершение административных правонарушений Антикоррупционной службой оштрафовано 138 лиц на общую сумму более 40 млн тенге.

"Антикоррупционная служба на постоянной основе ориентирована на совершенствование инструментов противодействия коррупции, в том числе по вопросам административной практики. Усиление административного производства придаст положительный импульс работе Антикоррупционной службы. По инициативе Антикоррупционной службы разработано два законопроекта, которыми предусмотрены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях". Дмитрий Малахов

В настоящее время на обсуждении в Мажилисе Парламента находится законопроект о внесении изменений и дополнений в Кодекс об адмправонарушениях, в котором предусмотрены следующие нормы:

Детализирована диспозиция ст.680 КоАП. Объективную сторону предложено расписать по конкретным противоправным деяниям, в том числе непринятие мер по антикоррупционным ограничениям, предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Предложено исключить сокращенное производство по делам об административных коррупционных правонарушениях и вопрос виновности лица оставить за судом. Эта инициатива обусловлена серьезными последствиями в виде увольнения с госслужбы по отрицательным мотивам, с запретом трудоустройства в течение 3-х лет. Подведомственность ст.439 КоАП по факту заведомо ложной информации о коррупционном правонарушении определена за Антикоррупционной службой. По действующему КоАП дела указанной категории вправе возбуждать лишь прокурор (ч.1 ст.805 КоАП). Другие законодательные инициативы предусмотрены в законопроекте разработанном в целях реализации Концепции антикоррупционной политики. Распространение адмответственности за коррупционные правонарушения на сотрудников правоохранительных и специальных госорганов (ст.32). Увеличение срока давности за совершение коррупционных адмправонарушений для физических лиц с 1 года до 3 лет, для юридических лиц с 3 до 5 лет. Диспозиция ст.173 КоАП дополнена путем увеличения видов неправомерных деяний и распространения ответственности на руководителей организаций квазигоссектора.