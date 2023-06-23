Как чиновники сферы образования "зарабатывали" на бюджетных средствах

Антикоррупционная служба Казахстана провела внешний анализ коррупционных рисков (ВАКР) в системе образования, в ходе которого выявила преступную схему хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

По результатам внешнего анализа коррупционных рисков вскрыты устойчивые способы хищения бюджетных денег:

Работнику начисляется зарплата намного больше, чем положено по его должности. Зарплату переводят лицам, которые вообще не работают в школе. Начисляют зарплату на карт-счета сотрудника, а в платежках указывают фамилию другого лица. Дублируют переводы денежных средств на одно и то же лицо несколько раз. Перечисляли деньги "мертвым душам" – родственникам и близким.

"Все указанные выше способы хищения реализуют с помощью одной схемы. Сначала бухгалтер выгружает платежные документы с ведомственных систем бухучета. Далее вручную вносятся нужные корректировки. После документы с искаженными сведениями направляются на оплату". Пресс-служба Антикора

Как отмечается, такие манипуляции стали возможными из-за отсутствия интеграции между названными школьными системами бухучета, Национальной образовательной базой данных и базой Казначейство-клиент.

Для исключения подобных фактов между уполномоченными органами подписана "дорожная карта" по устранению коррупционных рисков в сфере образования.

По данным агентства, за последние три года государством на развитие сферы образования направлено 12,1 трлн тенге, что составляет 28% всех расходов государственного бюджета на 2021-2023 годы. Принят Закон РК "О статусе педагога", что позволило повысить заработные платы учителей в два раза, а при наличии ученой степени и внеурочных занятий – в три раза.

"Несмотря на принимаемые меры социальной поддержки, сфера образования остается одной из наиболее коррумпированных. С 2020 года по уголовным делам в данной сфере осуждены 143 лица. Ущерб государству составил порядка 11 млрд тенге, из которых возмещено 5,2 млрд тенге". Пресс-служба Антикора

Например, только в Жетысуской области работники городского отдела образования за 2,5 года похитили 4,4 млрд тенге. В преступную группу входили руководитель и два бухгалтера образования, а также 13 бухгалтеров школ.



"Подобные преступные схемы выявлены по всей стране. Самые крупные хищения – в Алматы, Шымкенте, Кызылординской, Актюбинской и Алматинской областях". Пресс-служба Антикора

Ранее в Антикоррупционной службе напомнили казахстанцам, какое наказание грозит за поборы в школах на проведение последних звонков, выпускных вечеров и дорогостоящих подарков учителям и директорам.