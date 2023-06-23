О чем Алихан Смаилов договорился с премьер-министром Грузии

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встречи в узком и расширенном составах состоялись в Тбилиси в рамках официального визита главы правительства РК, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан и Грузию связывают давние узы дружбы и многогранного сотрудничества, а двустороннее взаимодействие находится на традиционно высоком уровне по всему спектру межгосударственных связей.

"Мы поддерживаем взаимный настрой на поступательное развитие казахстанско-грузинского сотрудничества в духе доверия и уважения", – сказал премьер-министр РК.

Он подчеркнул, что Грузия является важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. При этом главным стержнем двустороннего взаимодействия остается сотрудничество в торгово-экономической сфере.

Так, в прошлом году товарооборот между странами вырос в 7 раз, достигнув рекордного показателя в 600 млн долларов. Динамичный рост продолжается и в текущем году: за 4 месяца объем взаимной торговли увеличился в 5 раз и составил 167 млн долларов.

"Это очень хорошие показатели, позволяющие нам наметить планы по достижению миллиардного порога в ближайшее время", – сказал Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Глава правительства также отметил растущую динамику инвестиционного взаимодействия двух стран. За последние 17 лет грузинские инвесторы вложили в Казахстан порядка 400 млн долларов, при этом свыше 100 млн долларов – только в прошлом году. В свою очередь казахстанские предприниматели инвестировали в экономику Грузии более 530 млн долларов.

"Мы на законодательном уровне гарантируем защиту грузинских, равно как и других иностранных инвестиций в Республике Казахстан. Приглашаем грузинских партнеров для работы в Международном финансовом центре "Астана", соединяющем в себе лучший опыт мировых финансовых институтов и новейшие инвестиционные инструменты", – сказал премьер-министр РК.

Вместе с тем Алихан Смаилов обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры – кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию.

"Казахстан и Грузия активно сотрудничают в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Мы заинтересованы в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита. В этих планах мы, безусловно, учитываем транзитно-транспортный потенциал Грузии", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Со своей стороны Ираклий Гарибашвили отметил высокий уровень развития отношений между Грузией и Казахстаном, а также обозначил эффективность переговоров, проводимых в рамках визита премьер-министра РК.

"Я рад, что у нас есть возможность обсудить все вопросы. Сегодня перед нашими странами и в целом нашим регионом открываются новые возможности. Мы вместе развиваем Средний коридор. Мы должны быть готовы активно работать в предстоящие годы для реализации долгосрочных перспектив", – сказал Ираклий Гарибашвили.

Фото: primeminister.kz

В ходе переговоров главы правительств Казахстана и Грузии обсудили возможности увеличения взаимного товарооборота, вопросы развития транспортной инфраструктуры и создания единого логистического оператора на ТМТМ, а также цифровизации проходящего по нему грузопотока. Кроме того, рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма и реализации новых технологических продуктов.

В рамках официального визита подписано трехстороннее Соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО "НК "Қазақстан темір жолы" и АО "Грузинская железная дорога". Накануне в Баку этот документ был подписан с ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Единая логистическая компания создается Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на ТМТМ. Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10-15 дней.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии по дальнейшему развитию сотрудничества на Батумском нефтяном терминале.

Также компаниями ЧК "Canadian chicken Ltd" (Казахстан), "АгроТехМенеджмент" (Казахстан) и "Georgian Industrial Group Ltd" (Грузия) подписаны коммерческие соглашения, предусматривающие инвестирование порядка 50 млн долларов в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники, а также создание целого сельхозкластера из комбикормового завода для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыб на территории Казахстана.

По итогам переговоров главы правительств двух стран выступили с заявлением для прессы.

Фото: primeminister.kz

"В ходе переговоров мы обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, новые и перспективные проекты. В результате были достигнуты важные договоренности. В первую очередь это обеспечение дальнейшего роста взаимной торговли и расширение номенклатуры поставляемых товаров", – сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, глава правительства прокомментировал планы по дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Мы заинтересованы довести объемы грузоперевозок по нему до 10 млн тонн в среднесрочной перспективе. В этих целях сторонами проекта принята и успешно реализуется совместная Дорожная карта по синхронному устранению "узких мест" и развитию коридора на 2022-2027 годы. Мы также нацелены на расширение сотрудничества с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. Большое значение в этом вопросе приобретает осуществление грузовых перевозок с использованием возможностей наших морских портов", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили также высоко оценил итоги прошедших переговоров.

"У нас состоялись очень содержательные обсуждения. Мы довольны той тенденцией, которая наблюдается в последнее время. Я имею в виду увеличение объемов товарооборота. Мы также рассмотрели запланированные проекты, которые еще больше укрепят стратегическое партнерство между нашими странами", – сказал премьер-министр Грузии.

По его словам, одной из ключевых тем переговоров стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Мы участвуем в этом проекте с Азербайджаном и Казахстаном. Мы сотрудничаем, чтобы устранить "узкие места" на маршруте и сделать Средний коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других стран Азии в целом. У нас есть конкретная Дорожная карта, которую мы согласовали. Это план до 2027 года. Мы точно знаем, что необходимо сделать Грузии, что будет сделано Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас мы вкладываем значительные инвестиции в модернизацию железной дороги. У нас также запланированы другие значительные проекты в этом направлении. В частности, мы работаем над строительством нового порта", – отметил Ираклий Гарибашвили.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов прибыл с официальным визитом в Грузию 22 июня. В аэропорту Тбилиси главу правительства встретили заместитель премьер-министра – министр экономики Леван Давиташвили и чрезвычайный и полномочный посол РК в Грузии Малик Мурзалин.