Что известно о пикнике "Азия Дауысы"

28, 29 и 30 июля 2023 года на сцене высокогорного катка "Медеу", как в старые добрые времена, снова зазвучат фанфары легендарного фестиваля "Азия Дауысы" – "Голос Азии"!

И это отличная новость для казахстанцев и всех любителей современной музыки, ведь мы снова получим возможность увидеть лучших, самых талантливых и интересных артистов на одной площадке, никуда не выезжая, и насладиться великолепной атмосферой высокогорной арены "Медеу"!



А начнем мы набирать обороты 2 июля с пикника "Азия Дауысы", на котором вас ждет множество сюрпризов!

Сюрприз номер один – здесь можно будет выиграть билеты на выступление хедлайнера "Азия Дауысы" – американской хип-хоп группы Black Eyed Peas! Их обладателями станут 100 счастливчиков.

Сюрприз номер два: вас ждут выступления лауреатов прошедшего недавно республиканского конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2023" – а это талантливейшие ребята, будущее музыки Казахстана!

Сюрприз номер три: зрителей ждут вкусные угощения на Аллее ресторанов, которую организует Клуб рестораторов.

Пикник "Азия Дауысы" напомнит нам об атмосфере, ради которой алматинцы и гости Казахстана приезжали на Медеу, и о том, что это не просто фестиваль музыки, но и конкурс талантливых самобытных исполнителей из разных стран. Благодаря этому конкурсу Казахстан стал известен всему музыкальному миру, он встречал звезд мирового уровня и давал старт многим талантливым музыкантам и певцам. Фестиваль объединял на одной площадке кумиров нескольких поколений и музыкальных поклонников самых разных жанров.

Обо всем этом мы будем вспоминать в воскресенье, 2 июля, с 12:00 до 22:00 на легендарной площадке высокогорного катка "Медеу".

Организаторы конкурса "Азия Дауысы-2023" при поддержке акимата города Алматы и Клуба рестораторов приглашают алматинцев и гостей города отлично провести время вместе с солнцем, музыкой, прекрасной кухней и грандиозной концертной программой!

Атмосферу создадут Галымжан Молданазар со своей инди группой Moldanazar – один из немногих артистов казахстанской эстрады, которому удалось завоевать признание в западном шоу-бизнесе, Sadraddin (Болат Садраддин) – главное открытие казахстанской эстрады последних лет – и группа PLEBS (plebs.music), завоевавшая своим ярким, качественным и настоящим рок-н-роллом сердца многих любителей музыки.

А кроме того, на пикнике пройдет конкурс мобилографов от самого известного создателя видео для инстаграм Кырана Талапбека. Он расскажет о секретах того, как собирать своими постами миллионные просмотры. На сцене Медеу также состоятся выступления интересных этнических коллективов. Словом, всем, кто придет на пикник, скучать не придется ни минуты, потому что, помимо этой насыщенной программы, для зрителей будут организованы розыгрыши и различные активности от партнеров фестиваля.