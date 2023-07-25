100 добрых дел: в Алматы готовятся к музыкальному фестивалю "Азия Дауысы"

В Алматы пройдет самый масштабный фестиваль "Голос Азии". Мероприятие состоится на сцене высокогорного катка "Медеу" 28, 29 и 30 июля.

В честь своего 100-летия Halyk запустил акцию "100 добрых дел" и в рамках благотворительного проекта банком было принято решение возродить легендарный фестиваль "Азия Дауысы" спустя почти 20 лет. Таким образом Halyk в свой день рождения дарит жителям и гостям южной столицы возможность стать частью возвращения культового масштабного события.



Заместитель председателя правления Halyk Даурен Сартаев уверен, что фестиваль станет визитной карточкой Казахстана. По его словам, именно такой масштабный проект с нетерпением ждали гости и жители Алматы.

"В рамках своего 100-летнего юбилея мы думали о подарке для наших клиентов. И когда к нам обратился Арманжан Байтасов и предложил возродить "Голос Азии", руководство Halyk с удовольствием поддержало эту идею. Осталось меньше недели до первого дня фестиваля, и я могу сказать, что подготовка к нему идет масштабная. Концерт представлен различными направлениями в музыке и подойдет для слушателей разных возрастов. Гостей мероприятия ждут современные исполнители, зарубежные артисты, легенды казахстанской эстрады и многие другие. Наша команда прикладывает колоссальные усилия, чтобы сделать трехдневный концерт "Азия Дауысы" максимально впечатляющим и интересным". Даурен Сартаев

Он добавил, что приятным сюрпризом для зрителей станет множество активностей и конкурсов, сопровождаемых ценными призами и подарками.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля Арманжан Байтасов рассказал, что идея возвращения "Голоса Азии" спустя 19 лет возникла благодаря встрече с президентом общественного фонда "Азия Дауысы" Ириной Ковыряко.

"Ирина рассказала, чем занимается в данный момент. Мы окунулись в воспоминания о фестивале, о том, как он проходил, насколько популярным был. Это был просто разговор, который перетек в идею о возрождении фестиваля. Мы прекрасно понимали, что проект очень крупный и трудный в реализации, но все равно решили рискнуть. Я считаю, что возрождение "Голоса Азии" очень важно, как для всей страны, так и для Алматы в частности. Событие поднимает туристический потенциал нашего региона и статус нашего города. Кроме того, фестиваль — это наша дань памяти основателям "Азия Дауысы" Мурату Иргалиеву и Александру Пономареву. Их труд, энергия и идея не забылись, а продолжают жить". Арманжан Байтасов

Организаторы обещают, что в этом году музыкальный фестиваль поразит зрителей своей неповторимой и современной шоу-программой.

Первый день концерта, 28 июля, откроет живая легенда казахской музыки Бибигуль Тулегенова. Затем на сцене выступят популярные артисты современной казахстанской поп-культуры, включая Moldanazar, RaiM, Erke Esmakhan, V$XV PRiNCE, Miras Zhugunusov, Markhaba Sabi, ORYNKHAN, Ирина Кайратовна и ZAQ.

Во второй день выступит популярная группа BLACK EYED PEAS.

Идея третьего и завершающего дня "Азия Дауысы" расскажет о связи поколений и будет посвящена музыкальным легендам Центральной Азии. На сцене выступят такие известные исполнители, как Роза Рымбаева, Нагима Ескалиева, Жамиля Серкебаева, Еркеш Шакеев, Медеу Арынбаев, Ерлан Кокеев, Адиль Чекилов, Парвиз Назаров, Жылдыз Осмоналиева, Бауыржан Исаев, группа "Дара" и многие другие. Зрителей ожидают неповторимые звездные дуэты, включая Адиль Чекилова и Парвиза Назарова, Нагиму Ескалиеву и Диаса Аблаева, а Роза Рымбаева исполнит песни вместе с двумя своими сыновьями – Мади Рымбаевым и Али Акаповым.

Впервые в истории фестиваля на сцене "Медеу" выступления будут сопровождаться настоящим эстрадно-симфоническим оркестром, а руководить им будет знаменитый дирижер Александр Беляков, работавший с мировыми звездами.

Билеты на фестиваль "Азия Дауысы" уже доступны на сайте kino.kz.