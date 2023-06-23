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В ВКО спасатели помогли жеребцу выбраться из колодца

помощь спасателей Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В городе Зайсан по улице Достык жеребец упал в колодец. Очевидцы вызвали на помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, прибывшие на место происшествия сотрудники ПЧ-25 спустились в глубокую яму, обвязали животное веревками и подняли на поверхность, используя манипулятор жеребца весом около 150 кг.

помощь спасателей

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Вся операция по спасению прошла успешно. Жеребец сейчас в безопасности. ДЧС ВКО просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих питомцев без присмотра, пасти их на специально отведенных местах". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что испуганная косуля выбежала на улицу и застряла в заборе в Костанае.  

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