В ВКО спасатели помогли жеребцу выбраться из колодца

В городе Зайсан по улице Достык жеребец упал в колодец. Очевидцы вызвали на помощь спасателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, прибывшие на место происшествия сотрудники ПЧ-25 спустились в глубокую яму, обвязали животное веревками и подняли на поверхность, используя манипулятор жеребца весом около 150 кг.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

"Вся операция по спасению прошла успешно. Жеребец сейчас в безопасности. ДЧС ВКО просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих питомцев без присмотра, пасти их на специально отведенных местах". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что испуганная косуля выбежала на улицу и застряла в заборе в Костанае.

