Қаз
#Ситуация в Украине #Пожар в Абайской области #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Когда появятся списки обладателей образовательных грантов

аудитория, тестирование, ЕНТ Фото: Национальный центр тестирования
В Национальном центре тестирования рассказали, когда опубликуют списки обладателей образовательных грантов по итогам ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов, а максимальный – 137.

Сейчас уже начались специальные экзамены для абитуриентов, которые собираются поступать на "Педагогические науки" и "Здравоохранение". Вузы до 7 июля будут принимать заявления для участия в творческих экзаменах, которые пройдут с 8 по 15 июля.

"Завершилась пятая неделя ЕНТ. На этой неделе свою работу начали приемные комиссии вузов, которые будут принимать документы для зачисления в вуз до 25 августа. До 10 августа будут опубликованы списки обладателей государственных образовательных грантов", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО Руслан Емелбаев.

Возможность сдать тестирование лишились 290 абитуриентов из-за смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ.

Читайте также

Нацбанк предупредил казахстанцев о мошенниках

Директор школы в ЗКО собирала деньги с выпускников на заполнение аттестатов

В СКО прошла международная конференция, посвященная 130-летию Магжана Жумабаева

Тамила Языкова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
Казахстанские выпускники выкинули аттестаты в урну: их ищут
в Казахстане с 1 июля ликвидируют центры занятости населения
В Казахстане с 1 июля вместо Центров занятости населения появятся Центры трудовой мобильности
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на заправке в ВКО
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Полицейским в Шымкенте пришлось блокировать улицу, чтобы остановить кортеж
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления