Когда появятся списки обладателей образовательных грантов

В Национальном центре тестирования рассказали, когда опубликуют списки обладателей образовательных грантов по итогам ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 69 баллов, а максимальный – 137.



Сейчас уже начались специальные экзамены для абитуриентов, которые собираются поступать на "Педагогические науки" и "Здравоохранение". Вузы до 7 июля будут принимать заявления для участия в творческих экзаменах, которые пройдут с 8 по 15 июля.



"Завершилась пятая неделя ЕНТ. На этой неделе свою работу начали приемные комиссии вузов, которые будут принимать документы для зачисления в вуз до 25 августа. До 10 августа будут опубликованы списки обладателей государственных образовательных грантов", – отметил директор Национального центра тестирования МНВО Руслан Емелбаев.

Возможность сдать тестирование лишились 290 абитуриентов из-за смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 229 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

Стоит отметить, что после завершения ЕНТ до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Ранее Центр тестирования опубликовал самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ.