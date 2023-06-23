Заморозки, грозу и шквал ожидают на большей части Казахстана в субботу

В 16 областях Казахстана на 24 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На юге, в горных районах Алматинской области – гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы 17-22 м/с. На севере, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы ночью ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге, востоке области – град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. Ночью на северо-западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки -1. В Астане ожидается гроза.



Днем на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

На западе, юге, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер западный с переходом на юго-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днем ожидаются гроза, град.



На горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. 24-26 июня на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области – град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с.



В Актюбинской области ожидается ветер западный с переходом на северный, ночью на западе, в центре области порывы 15 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, днем на севере, западе, юге области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на севере, западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на западе, юге области порывы 23-28 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Днем – град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 17-22 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке, юге области сохраняется черезвычайная пожарная опасность.



Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



На большей части Мангистауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау – чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области – туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В южной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза.



На юге, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе 15-20 м/с, в районе Алакольских озер порывы 18-23, временами 28 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



На юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Павлодаре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Днем на севере, западе области – гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза.

