Заморозки, гроза и шквал ожидаются на большей части Казахстана

В Астане и 14 областях страны на 30 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Улытауской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.



На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в центре области – высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается высокая пожарная опасность.



Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе (в западной части Джаныбекского района) сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается высокая пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области – туман. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки -1°. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.



На юге, севере Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области – чрезвычайная пожарная опасность

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области – туман. Ветер северо-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки -3°. В Петропавловске ночью на поверхности почвы заморозки -2°.



Днем на юге Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.



В центре, на северо-востоке Туркестанской области сохраняется высокая пожарная опасность, в пустынных районах – чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде на предстоящий четверг, 30 мая 2024 года.