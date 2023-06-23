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Воспитатели детсадов Актобе боятся остаться без отпускных и летнего отдыха

детские сады Фото: astanatv.kz
В Актобе 5 детских садов недавно перевели из доверительного управления в государственную собственность. Теперь из-за бюрократических процедур около 20 работников боятся остаться без отпускных и права на летний отдых, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Astana TV, люди возмущены: о том, что детсад снова стал государственным, они узнали буквально на днях.

"Довели до нашего сведения, что мы, оказывается, 19 числа уволены. И сказали, что отпуск не будет сохраняться и вместо наших отпускных и лечебного пособия будет только компенсация. Мы опасаемся, что останемся без отпускных и без отпуска. Потому что мы как вновь принятые на работу не имеем на это никакого права". Воспитатель детского сада "Коктем" Татьяна Ведяшева

В таком же положении оказалась и заведующая хозяйством детсада "Коктем" Мария Кустаева.

"Весь учебный год мы проработали, воспитатели, все, весь коллектив! Няни, повара. И получается, что мы остались без ничего?! Ни отпуска, свои законные 24 дня у меня, а у педагогов – 56 дней. Кому мы это все должны оставить, подарить?!" – заявила Кустаева.

Как пояснили в городском отделе образования, 5 детских садов были переданы в доверительное управление в 2018 году всего на 5 лет. Для двух учреждений этот срок истек в середине июня. Приказом акима области их вновь вернули на баланс города. Что касается отпусков и выплат сотрудникам, то они будут произведены после того, как закончится процедура передачи объекта.

"Это же новая организация, то есть мы заново открываем новые БИНы, новые счета и будет установлен новый график отпусков с каждым индивидуально, и сколько они работали, это будет учитываться". Руководитель отдела образования Актобе Меткуль Косымбаева

Ранее главе государства рассказали о принимаемых мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране.

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