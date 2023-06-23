Недовесов с третьей попытки завоевал первый титул в сезоне

Лидер мужской сборной Казахстана в парном разряде Александр Недовесов в тандеме с представителем Эквадора Гонсало Эскобаром стал чемпионом турнира в Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Теннисисты обыграли американо-австралийский дуэт Роберта Гэллоуэй и Джона Патрика Смита в двух из трех сетах с общим счетом 2:6, 7:5, 11:9. Встреча продлилась 1 час и 31 минуту.



За время игры казахстанец и эквадорец исполнили две подачи навылет и совершили одну двойную ошибку, а также выиграли четыре очка и один гейм подряд.

Для Недовесова это третий финал в сезоне. 18 июня Александр в дуэте с Эскобаром боролись за чемпионский титул турнира серии АТР 250 в Нидерландах, а в апреле казахстанец в паре с португальцем Франциско Кабралом проиграли в решающем матче АТР 250 в Боснии и Герцеговине.