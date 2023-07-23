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Александр Недовесов выиграл первый АТР 250 в карьере

Выиграл первый АТР 250 в карьере Фото: ktf.kz
Александр Недовесов, выступая в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром, стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Бастаде в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче дуэт разгромил бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля, передает ФТК.

Игра проходила в Швеции. Ее счет – 6:2, 6:2.

До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.

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