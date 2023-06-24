Казахстанский школьник занял второе место на вокальном фестивале в Италии

Казахстанский школьник Сагын Омирбайулы занял второе место на престижном международном фестивале Sanremo Junior 2023. Он стал лучшим среди исполнителей из 20 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana.TV, юный шымкентец ранее завоевал "бронзу" на шоу "Голос. Дети" в 2022 году.

Уточняется, что мальчик с пяти лет он занимается музыкой. Мама исполнителя вспоминает, еще малышом он начинал напевать, пока она готовила. Родители поняли: у сына талант, а значит нужно сделать все, чтобы он смог открыть его миру. Сам Сагын говорит, что пение со сцены вселило в него уверенность в себе.

"Я два года учился во Дворце школьников в Астане. Там я смог раскрыться, избавиться от своих внутренних комплексов. Именно там впервые я показал свое мастерство. Тогда для меня это казалось большой сценой". Вокалист Сагын Омирбайулы

А затем начались школьные, городские, республиканские и международные конкурсы и вот уже самородка из Шымкента ждут на престижном фестивале в Италии. Однако с финансированием поездки юного вокалиста и его преподавателя возникли проблемы.

"Мы должны были поехать на фестиваль Sanremо Junior. Когда мы обратились в Министерство, нам сказали, что заявки нужно подавать за год. Мол, только тогда выделяются средства. Я в декабре была у министра на приеме, он пообещал, что деньги выделят, на него надеялись. Даже подтвердили, что выбрали Сагына, но в финансовом отделе возникли проблемы с деньгами. И тогда нам сказали, чтобы мы сами искали спонсора". Мама вокалиста Гаухар Ордабекова

Найти средства для юного дарования помог депутат Мажилиса Парламента Нартай Сарсенгалиев. Свое решение мажилисмен объясняет желанием поддерживать тех, кто талантлив и действительно болеет за свое творческое ремесло.

У Сагына на будущее большие планы. Говорит, пока возьмет паузу в музыкальных конкурсах. Но только для того, чтобы определиться с направлением и репертуаром.

Ранее сообщалось, что 11-летний казахстанец прошел в финал шоу "Голос. Дети".