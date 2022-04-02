11-летний казахстанец прошел в финал шоу «Голос. Дети»

12 марта на слепых прослушиваниях Сагын Омирбайулы исполнил песню Родольфо Фальво «Скажите, девушки, подружке вашей» (на итальянском и русском языках), и к нему развернулись двое членов жюри - популярная певица Полина Гагарина и известный рэпер Василий Вакуленко («Баста»). Сагын в наставницы выбрал Гагарину.

1 апреля на Первом канале показали новый выпуск шоу «Голос. Дети», где выступила команда Полины Гагариной. Сначала юные исполнители выступили в тройках (этап «Поединки») – из 15 участников в следующий этап прошли пять юных исполнителей, в том числе и Сагын Омирбайулы.

Я очень счастлив! Внутри меня огонь! Я вообще не ожидал! Сагын Омирбайулы

На этапе «Песня на вылет» юный казахстанец повторно исполнил песню «Скажите, девушки, подружке вашей» и вышел в финал шоу.

Вместе с Сагыном из команды Гагариной в финал прошла 12-летняя Малика Тайгибова из Сочи.

Отметим, что отбор финалистов на данном этапе шоу проводился непосредственно наставницей – Полиной Гагариной. Финал шоу будет транслироваться в прямом эфире, а судьба конкурсантов будет определена телезрителями.

Кроме Сагына, участником девятого сезона шоу «Голос. Дети» является Тимур Тян – 14-летний мальчик из Кызылорды. На слепых прослушиваниях он исполнил песню Александра Градского и Александры Пахмутовой «Как молоды мы были» и покорил Егора Крида, который развернулся к юному кызылординцу уже на первых минутах.