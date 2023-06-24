В Мангистауской области пастбище пяти сел отдали под карьер

Порядка 100 местных фермеров не знают, куда выгонять скот. Раньше на Жетыколе паслись животные из пяти ближайших поселков. А недавно жители узнали, что щипать траву там теперь запрещено, так как это частная собственность, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, территория отдана под карьер.

"Здесь пасся скот жителей поселков Кызылтобе, Батыр, Кызылтобе-2, Жана Даулет и Водник. У нас, кроме этого поля, больше нет территорий. С одной стороны – урановый карьер, с другой – железнодорожные разъезды. Где нам их пасти?" Житель Мунайлинского района Сагат Косов

Эта территория, кажется, испокон веков служила пастбищем для скота. По просьбе жителей акимат даже организовал здесь четыре места, где скапливалась дождевая вода – для водопоя. Однако теперь пастбище ушло в частные руки. Люди возмущены. О ситуации они узнали только после начала общественных слушаний.

"В наш чат крестьянских хозяйств сообщение о том, что проходят слушания в селе Баянды, пришло только в 11 часов 15 минут. При этом само собрание началось в 11. Конечно, на него никто не успел прийти. Только один человек смог добежать до окончания якобы слушаний и высказать несогласие". Житель Мунайлинского Ерлан Козыбагаров

Борьба за территорию продолжается уже полтора года. На стороне фермеров и районный акимат. Тут говорят, что разрешение на выдачу земли не давали. Все было решено чиновниками рангов выше.

"По закону о недропользовании любой гражданин страны может получить лицензию на разработку карьера. Территория выбирается по интерактивной карте. Потом ее оформляют. Согласований с местным акиматом при этом не требуется. Мы не знали. Все решения принимают в Министерстве индустрии". Руководитель отдела земельных отношений Мунайлинского района Бакытжан Орынбасаров

Местный акимат предложил предпринимателю другую землю, чтобы сохранить пастбища. Однако бизнесмен не согласился и подал в суд. Фемида встала на сторону предпринимателя, и он начал раскопки. Удивительно, но районные чиновники сдаваться не намерены и готовят апелляцию.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области пастбища двух сел по ошибке продали инвестору.