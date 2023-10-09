В Карагандинской области восстанавливают деградированные пастбища

В Карагандинской области реализуют пилотный проект по восстановлению деградированных пастбищ. Земли вблизи населенных пунктов окультуривают многолетними травами. Это поможет решить проблему дефицита земель для выпаса скота и будет служить своевременной заготовке сена, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Карагандинской области, проект финансируется областным бюджетом. Стартовал он три года назад. Уже охвачено два района.

"По всему Казахстану есть проблема нехватки пастбищ для выпаса скота. Для ее решения и был запущен проект по восстановлению деградированных земель. Впервые в Карагандинской области проект был реализован в Бухар-Жырауском районе в 2020 году. Там восстановлено около 800 гектаров. В Каркаралинском районе определены поставщики, которые будут восстанавливать порядка 1000 гектаров пастбищных угодий". Руководитель управления сельского хозяйства Карагандинской области Сырым Бошпанов

В настоящее время работы идут в Каркаралинском районе, вблизи сел Ынталы, Абай и Нурмакова. Восстановлением 500 гектаров земли возле села Ынталы занимаются работники производственного кооператива "Медет Агро". Специалисты уже приступили к рекультивации.

"На сегодняшний день производится вспашка. После этого агрономы отберут пробы земли, чтобы определить влажность и другие параметры. Мы планируем засеять этот участок житняком. Он хорошо приспосабливается к нашим климатическим условиям, не требует особого ухода". Представитель ПК "Медет Агро" Жарас Актаулов

Чтобы поднялся зеленый массив, требуется порядка двух лет. После того как травы поднимутся и окрепнут, можно будет здесь пасти скот.

Восстановлению пастбищных земель рады и местные жители. Этим летом из-за засушливой погоды им с трудом удалось заготовить сено. По их словам, восстановление травостоя поможет частично решить проблему.

"Восстановление пастбищ выгодно вдвойне. С одной стороны, будет место для выпаса, с другой – здесь можно будет заняться заготовкой сена". Житель села Ынталы Курмангазы Бейсембеков

Работа по улучшению пастбищных земель будет продолжена и в других районах.

Всего по Карагандинской области площадь пастбищ составляет 18,5 млн гектаров.

"Примечательно, что Карагандинская область первой в стране реализует такой пилотный проект. Это очень нужно, ведь остро встала проблема с пастбищами для сельского скота. Работа проводится на землях, которые за многие годы были вытоптаны скотом и потеряли способность к естественному возобновлению. Восстанавливать деградированные и низкопродуктивные пастбища начали в Бухар-Жырауском районе, в сельских округах Жанаталап, Тегис-жол и Ростовка. Посеяли многолетние травы – житняк и эспарцет. До конца года аналогичные работы планируется провести в Нуринском районе". Алпысбай Рахимжанов, агроном Управления сельского хозяйства.

По словам специалиста, требуется время, чтобы травы окрепли и поднялись. И тогда на обновленные пастбища можно будет выпускать скот.



В области порядка 40% всего поголовья сельскохозяйственных животных сосредоточено в частных подворьях. Реализация проекта позволит решить проблему с выпасом скота. Поддержка личных хозяйств и создание устойчивой кормовой базы в конечном счете даст увеличение производства экологически чистой и дешевой продукции животноводства.

По данным акиматов районов, по области около 1,5 млн га пастбищных угодий возле населенных пунктов малопригодны для выпаса скота. Работа по улучшению земель продолжится.