Вооруженное сопротивление оказал мужчина спецназу в Шымкенте

Во время обыска в доме жителя Шымкента мужчина оказал сопротивление с оружием бойцам спецназа. Его задержали сотрудники подразделения Беркут, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДКНБ Шымкента приехали с обыском в дом 58-летнего предпринимателя. Мужчину подозревают в незаконной добыче и хранении драгоценных металлов. В связи с уголовным делом был сотрудники КНБ получили ордер на обыск и прибыли в частный дом предпринимателя, пишет Otyrar.

Когда силовики приехали на место для обыска им оказал сопротивление в травматическим пистолетом сын подозреваемого мужчины. Для задержания вооруженного 28-летнего мужчины на место приехали сотрудники подразделения Беркут. Они разоружили мужчину, задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 380-1, "Посягательство на жизнь представителей власти" УК РК. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне стало известно, что 22 июня глава Департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на странице в Facebook сообщил о задержании руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города. Отмечено, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.