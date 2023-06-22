В Шымкенте задержали главу управления акимата

Фото: pexels

22 июня 2023 года глава Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин на странице в Facebook сообщил о задержании руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города, сообщает Zakon.kz.

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