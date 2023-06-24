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Две уроженки Семея создали финпирамиду в Астане

Две уроженки Семея создали финпирамиду в Астане Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Уроженки Семея, проживающие в Акмолинской области, создали финансовую пирамиду в столице и собрали с людей более двухсот миллионов тенге. Их осудили, сообщает Zakon.kz.

В 2020 году жительница Косшы Акмолинской области, переехавшая туда из Семея, создала финансовую пирамиду и вовлекла в деятельность свою сноху. Женщины создали в мессенджерах чаты, где рассказывали "маркетинговый план", пишет Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС по области Абай.

В чатах популярных мессенджеров женщины организовали так называемые коробки для формирования участников пирамиды с определением сумм вкладов и сумм выплат денежных средств с учетом процентов.

За несколько месяцев существования финансовой пирамиды женщины собрали с привлеченных людей более 200 миллионов тенге. Сумму следователи определили как особо крупную.

В суде, куда было передано дело после расследования, женщин приговорили к пяти годам лишения свободы каждую по статье 217, "Создание финансовой пирамиды" УК РК. Срок обе отбывают в исправительном учреждении Семея. Судом осужденным запрещено заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций.

23 июня в Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 12 человек получили сроки за организацию финпирамиды. Еще два подозреваемых находятся в бегах.

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Астана Акмолинская область Косшы Семей
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