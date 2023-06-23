Вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды

В Алматы завершилось главное судебное разбирательство в отношении участников финансовой пирамиды Mudarabah Capital. Корреспондент Zakon.kz расскажет, какой вердикт вынес суд.

Сегодня, 23 июня 2023 года, завершилось громкое дело по финансовым пирамидам ACD Technology, Astex.kz и Mudarabah Capital. Материалы уголовного дела изучали в Алмалинском районном суде Алматы. Процесс проходил в режиме онлайн через приложение Zoom под председательством судьи Камшат Сауровой.

На скамье подсудимых было 12 человек, еще двое – Адлет Ораз и Азизжан Саидбаев – находятся в бегах и объявлены в международный розыск. Главными фигурантами уголовного дела стали генеральный директор ТОО "Mudarabah Capital" Руслан Бурканов, руководитель ТОО "Astex.kz" Алмас Курмангалиев и его коллега Дания Рахимова. Их обвиняют как организаторов схемы по присвоению денег инвесторов. Также перед судом предстали учредители Mudarabah Capital Андрей Ча, Биржан Жармухамед и Самат Касенов, бывший финансовый директор этой компании Тимур Рустемов и юрист Нурлан Султанбаев. Братьев Ерлана и Ержана Мансуровых рассматривали как создателей финансовых схем.

Резонанс дело получило из-за того, что в числе подозреваемых по мошенничеству оказались известные казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.

Приговор также оглашен через приложение в режиме онлайн. Судья Камшат Саурова, зачитывая приговор, отметила, что все подсудимые признаны виновными в различных преступлениях. Они будут отбывать наказание в колонии средней безопасности. Им назначены следующие наказания:

Алмасу Курмангалиеву – 14 лет лишения свободы;

Дание Рахимовой – 10 лет лишения свободы;

Ержану Мансурову – 9 лет лишения свободы;

Ерлану Мансурову – 9 лет лишения свободы;

Руслану Бурканову – 17 лет лишения свободы;

Тимуру Рустемову – 12 лет лишения свободы;

Андрею Ча – 8 лет лишения свободы;

Биржану Жармухамеду – 6 лет лишения свободы;

Нурлану Султанбаеву – 8 лет лишения свободы;



Самату Касенову – 8 лет лишения свободы.

А вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову смягчили наказание. По некоторым статьям, в частности, соучастия в ОПГ, суд признал невиновными и оправдал в связи с отсутствием виновности, но в целом назначил 5 лет колонии минимальной безопасности.

Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, компания Mudarabah Capital работала по принципу инвестиционной пирамиды. Клиентов убеждали, что их деньги участвуют в госзакупках. Вкладчикам обещали ежемесячно 20-процентную прибыль. Около 200 потерпевших перечислили порядка двух миллиардов тенге на счета компании Astex.kz через фирму Mudarabah Capital. Сумма ущерба от финпирамиды составила более 8,5 миллиарда тенге.