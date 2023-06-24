Популярная тиктокер Алина Ким рассказала неизвестные факты о себе

20-летняя звезда соцсетей известная под ником Homa, казахстанка Алина Ким, поделилась неизвестными фактами личной жизни, сообщает Zakon.kz.

Алина Ким входит в 30-ку самых популярных тиктокеров мира. Уроженка Алматы под ником Хомяк или просто Homa набрала миллиардную аудиторию в популярном приложении коротких видео и завоевала огромное количество поклонников.

В разговоре с Bazaar Алина Ким поделилась пятью фактами, которые никто не знает.

В 16-17 лет у меня была первая серьезная депрессия. Все случилось после похорон моего родного человека. Тогда весь мир для меня был черно-белым, я не могла и не хотела вставать с кровати.

В школе очень много дралась с учениками из параллельных классов. Причем как с девочками, так и с мальчиками. Но после того как меня сильно ударили в живот, я перестала с кем-либо так бурно конфликтовать и стала спокойно реагировать на негатив.

На свою первую работу вышла в 15 лет. Я была промоутером, раздавала листовки с рекламой.

Я очень сильно люблю фрукты. Но 80 процентов из них я не ем, потому что не люблю, когда во рту что-то скрипит (например, яблоки).

Купила квартиру в 19 лет. И очень горжусь собой за это.

Ранее сотрудники агентства по финансовому мониторингу сообщили, что выявили 100 аккаунтов в TikTok, незаконно транслирующих азартные игры.