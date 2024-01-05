Популярная блогер Маржан Отеген рассказала неизвестные факты о себе

Популярная кзахстанская блогер Маржан Отеген поделилась сокровенными фактами о себе из прошлого, которые ранее она никому не рассказывала, сообщает Zakon.kz.

Всегда приятно вспоминать о тех событиях, что произошли с нами впервые. Сегодня Маржан Отеген делится самыми особенными моментами, которые помогут чуть больше узнать о казахстанском блогере и тележурналистке, пишет Bazaar.

В первый раз я поцеловалась… в 16 лет.

В первый раз я купила себе дорогую брендовую вещь… в 26 лет, муж подарил сумку Dolce & Gabbana. Я так радовалась, что носила ее везде и со всеми образами около месяца. Храню аксессуар до сих пор, но уже стараюсь грамотно сочетать с гардеробом.

Впервые я заработала деньги… в шесть лет, на стихийном рынке с бабушкой, продавая семечки и сигареты поштучно. Бабушка до сих пор хранит мою первую заработанную купюру в десять тенге с Шоканом Уалихановым.

В первый раз мне разбили сердце… когда родителям пришлось оставить меня бабушке с дедушкой и уехать на заработки. Думаю, тогда я в первый раз столкнулась с пустотой в сердце. Благо потом они за мной вернулись.

В первый раз я разочаровалась в близком человеке… еще в средней школе. У меня была близкая подруга, и во время буллинга в классе она выступила против меня. Это был хороший урок – надо выбирать правильных друзей.

Впервые я отправилась за границу… в 18 лет. Это было свадебное путешествие в Турцию.

Впервые я увидела знаменитость, и это был… Сергей Лазарев. Он приезжал к нам в город с концертом, и я даже взяла у него интервью. До сих пор помню его энергетику и парфюм.

В первый раз я влюбилась… в пять лет, в папу. Я даже хотела за него выйти замуж, когда вырасту (смеется). Потом мне объяснили, что у меня будет свой муж.

Впервые я испытала чувство гордости за себя… в десятом классе, когда выступала в суде, защищая себя и учеников школы от учителя тирана.

В первый раз я потеряла близкого человека… в 23 года. Тогда умер мой дедушка, чье имя я ношу как фамилию. Я была его первой и любимой внучкой.

Совсем недавно Маржан Отеген поделилась с подписчиками видео, на кадрах которого они с мамой поддержали новый тренд про старость.