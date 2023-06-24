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Димаш получил медаль в Малайзии

Димаш получил медаль в Малайзии Фото: dimashnews.com
Медаль за исполнительское искусство получил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген в Малайзии, сообщает Zakon.kz.

Во время поездки в Куала-Лумпур Димаш Кудайберген встретился в университете Малайзии City University с руководством учебного заведения, представителями дипломатического корпуса, студентами, журналистами и поклонниками артиста. Об этом пишет официальный сайт музыканта.

Основатель и управляющий директор Городского университета Малайзии Датин Рохайда Шаари вручила Димашу медаль за исполнительское искусство.

"Димаш выразил благодарность Городскому университету Малайзии за признание его труда в сфере музыки и отметил, что для него большая честь получить престижную награду одного из самых известных высших учебных заведений в Малайзии", – сказано в сообщении.

Во время пресс-конференции казахстанская звезда отметил, что музыкальное искусство призывает людей объединиться, перестать делить друг друга по национальному, социальному, религиозному признакам, чтобы сохранить жизнь, любовь, дружбу и будущее для детей.

Ранее стало известно, что в Польше работает радиостанция в честь популярного казахстанского певца и музыканта Димаша Кудайбергена. На волнах радиостанции слушатели могут услышать хиты не только звезды казахстанской эстрады Димаша, но и других казахстанских исполнителей. Кроме того, в эфире рассказывают о нашей стране, обычаях, традициях и культуре.

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Кудайберген Димаш Казахстан Малайзия
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