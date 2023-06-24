Самый вредный напиток для зубов назвал стоматолог

Дантист из Нью-Йорка Данте Девоти утверждает, что сладкая газировка является самым вредным напитком для полости рта и для зубов в частности, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал стоматолог, многие напитки вредят зубам, разрушая эмаль из-за высокого содержания кислот и сахаров, которые пагубно действуют на микрофлору ротовой полости, пишет DailyMail.

Напитки, в том числе, кофе, чай, алкоголь, нарушают кислотно-щелочной баланс во рту. Это провоцирует рост бактерий и создает благоприятную для этого среду, говорит дантист. Сами по себе напитки вредны, но еще вреднее, если пить их медленно.

"Слюна медленно нейтрализует кислотность. Но может потребоваться до часа, чтобы нейтрализовать уровень pH во рту до "защитного диапазона"". Доктор Девоти

Но все же медленно выпитые чай и кофе не так разрушают защиту зубов, как сладкие газированные напитки.

"Питьевая газировка – это, по сути, сладкая кислотная ванночка для зубов. Мало того, что сахар снижает уровень pH, он также является источником пищи для вредных бактерий, которые "создают цикл разрушения ваших зубов". Данте Девоти

Чтобы сохранить красивую и здоровую улыбку, стоит позаботиться о рационе и полезных привычках, говорит стоматолог.

"Хорошие привычки полости рта – это не только чистка зубов щеткой и зубной нитью, но и понимание того, как привычки в еде и питье, такие как частые перекусы или употребление напитков в течение дня, могут в равной степени влиять на здоровье наших зубов". Доктор Девоти

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