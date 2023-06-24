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Продукты для хорошего сна назвали ученые

Продукты для хорошего сна назвали ученые Фото: pixabay
Ученые Гарвардского университета перечислили продукты, которые станут полезными для приема перед сном, сообщает Zakon.kz.

Ученые Гарвардской медицинской школы еще раз подтвердили, что еда влияет на сон, поэтому так важно тщательно выбирать продукты для вечернего приема пищи, пишет портал "Чемпионат".

Исследования показали, что диета с высоким содержанием белка, помогает быстрее отходить к глубокой фазе сна. Это происходит благодаря пептиду CCHa1, именно этот элемент, синтезированный клетками мозга и кишечника, помогает организму. Учёными открыта универсальная возможность улучшить сон без приёма пищевых добавок и препаратов. Для этого необходимо только пересмотреть свой вечерний рацион.

Ученые отмечают, что питаться на ужин только белком, особенно животного происхождения, не обязательно. Это довольно тяжелая пища. А вот добавить в диету фасоль, сою, бобы, горох, миндаль, орехи и фундук, чтобы насытить организм белком – отличная идея.

Также для этой цели подойдут зерновые: пшеница, рис, овёс, киноа. Они могут стать для вас простым, а главное, очень вкусным средством для улучшения сна.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что сон обнаженным может помочь некоторым людям повысить самооценку.

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