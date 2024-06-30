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Стоматолог перечислил самые вредные продукты для зубов

сладости , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 13:40 Фото: pixabay
Употребление в пищу некоторых продуктов особенно вредно для здоровья зубов. Об этом предупреждает российский врач-стоматолог Вячеслав Минко. Подробнее – на Zakon.kz.

По его словам, орехи и сушки – одни из главных врагов эмали, а когда человек рассасывает леденцы, то сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами, что также очень вредно для них, пишет NEWS.ru.

"А если грызть карамельки, острые края могут травмировать десны. Также для эмали зубов неполезны цитрусовые и свежевыжатые соки, так как они содержат много кислот", – пояснил врач.

Стоматолог призывает отказаться и от сладкой газировки, а если сделать это не получается, то советует пить такие напитки через трубочку, чтобы уменьшить вред. Кроме того, врач предостерег от чрезмерного употребления кофе.

Ранее мы рассказали, чем опасны зубы мудрости, какие заболевания они могут вызвать и почему их стоит удалить.

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