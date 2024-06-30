Стоматолог перечислил самые вредные продукты для зубов

Употребление в пищу некоторых продуктов особенно вредно для здоровья зубов. Об этом предупреждает российский врач-стоматолог Вячеслав Минко. Подробнее – на Zakon.kz.

По его словам, орехи и сушки – одни из главных врагов эмали, а когда человек рассасывает леденцы, то сахар в течение длительного времени взаимодействует с зубами, что также очень вредно для них, пишет NEWS.ru.

"А если грызть карамельки, острые края могут травмировать десны. Также для эмали зубов неполезны цитрусовые и свежевыжатые соки, так как они содержат много кислот", – пояснил врач.

Стоматолог призывает отказаться и от сладкой газировки, а если сделать это не получается, то советует пить такие напитки через трубочку, чтобы уменьшить вред. Кроме того, врач предостерег от чрезмерного употребления кофе.

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